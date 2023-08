Vídeo: pai manda recado após apreensão de suspeito de matar sua filha

O pai da cigana Hyara Flor Santos Alves, de 14 anos, identificado como Iago, fez um vídeo nesta quarta-feira, 26, logo após a apreensão do menor acusado de realizar o disparo fatal que resultou na morte da sua filha. O adolescente, que era o marido da vítima e também tem 14 anos, estava acompanhado por seus pais quando foi apreendido, no Espírito Santo.

A apreensão do jovem apontado como suspeito da morte de Hyara foi decretada no dia 17 de julho, após decisão da juíza Silvana Fleury Curado, que afirmou que a medida atende o pedido do Ministério Público e tem efeito imediato.

"Quero agradecer o empenho da polícia federal no caso, quero falar que eles foram presos pela Polícia Federal. Obrigado, PF! Obrigado para todos vocês [policiais]", disse o pai da adolescente.

Ao Portal A TARDE, a advogada da família de Hyara Flor, a Janaina Panhossi, explicou a situação do caso após a apreensão do suspeito, que também faz parte da comunidade cigana.

"Amadeus e a família foram localizados pela Força Tarefa de Segurança Pública do ES, chefiada pela PF. Neste momento, estão na superintendência da polícia federal, em Vila Velha, aguardando providências", disse a advogada.

Sobre o caso

A jovem cigana foi assassinada na noite do dia 6 de julho. A vítima foi identificada como Hyara Flor Santos Alves. De acordo com as informações da Polícia Militar, era por volta das 13h30, quando policiais militares da unidade foram informados que deu entrada no hospital municipal de Guaratinga, no sul baiano, uma adolescente de 14 anos, vítima de disparos de arma de fogo, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

A família informou que o disparo foi acidental, entretanto, funcionários do hospital desconfiaram do fato e acionaram a PM. No local, a guarnição foi informada por populares que o esposo da vítima, acompanhado do pai e de outro homem fugiram por uma estrada que dá acesso à cidade de Itamaraju, e ao estado de Minas Gerais.

Desde então, o suspeito pela morte da adolescente estava escondido. Após o crime, o pai da jovem teria pedido R$300 mil pela cabeça do suspeito, no entanto, o próprio postou um vídeo nas redes sociais, negando toda a especulação.

A Delegacia Territorial (DT) de Guaratinga investiga o caso como o feminicídio. A Polícia Civil ainda informou que uma pistola calibre .380, com dois carregadores e munições foram apreendidos no local e encaminhados à perícia.