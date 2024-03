Zona rural de Caetité recebe mais de R$ 10 milhões para pavimentação | A TARDE

O distrito de Santa Luzia, em Caetité, no sudoeste baiano, terá quase quatro quilômetros de pavimentação asfáltica com tratamento superficial duplo no acesso à zona rural, com a assinatura nesta quinta-feira, 22, de ordem de serviço para início das obras na BA-156. A chegada ao município pelo entroncamento da BR-122 também terá 9,6 quilômetros pavimentados em três fases. O governador Jerônimo Rodrigues, o superintendente de Infraestrutura de Transportes (SIT), vinculada à Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), Saulo Pontes, e secretários de estado apresentaram o projeto para vereadores e lideranças do município no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

As obras, sob gestão da Seinfra, terão investimento estadual de R$ 3,6 milhões e de R$ 6,8 milhões, respectivamente. De acordo com Pontes, da SIT, vinculada ao órgão, as estradas vão melhorar o escoamento de produções de cachaça e minério, fortes na região, mas também o deslocamento para os centros urbanos.

“Servirá não somente para o escoamento da produção local, principalmente da cachaça, que é uma das melhores da região, como também do minério. Então, com isso, vai melhorar muito a qualidade de vida da população de Caetité e o tráfego em direção a Guanambi, Brumado e Bom Jesus da Lapa, já que Caetité é aquele entroncamento que passa pelas três BR, inclusive a BR-122, que vai para Maniaçu”, detalhou o superintendente Saulo Pontes.

O Estado também investiu em educação, com a entrega da modernização do Instituto de Educação Anísio Teixeira (IEAT); entrega de equipamentos esportivos; de rodovias; aeroportos; obras de abastecimento e de infraestrutura realizadas em 2023. Outros recursos estão sendo empenhados nas áreas de habitação e saúde pública para 2024.