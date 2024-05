Campanha do Detran-BA reforça a importância da doação de sangue | A TARDE

Em 2024, a 11ª edição do Maio Amarelo – mês voltado para ações e planejamento por um trânsito cada vez melhor e mais seguro – conta com a inserção e participação dos órgãos de trânsito em todas as regiões do país.



O Detran-BA está desenvolvendo ações transversais como palestras em empresas, ações nas ruas, em bares e restaurantes, blitzes educativas, panfletagem e uma campanha de doação de sangue na sede do órgão, em parceria com o Hemoba que vai acontecer nos dias 28 e 29 de maio, com mobilização de todos os servidores que atuam no Centro Administrativo da Bahia.



Os números são alarmantes. 90% dos sinistros de trânsito são causados por falhas humanas. 60% dos leitos de UTI da rede pública são ocupados por vítimas desses sinistros, aumentando o tempo de espera por outros tratamentos de saúde. Nos últimos 10 anos, na Bahia, foram 25 mil mortes no trânsito.



Em Salvador e no interior do Estado, o departamento segue promovendo campanhas educativas e de comunicação, além de blitzes educativas e de fiscalização. Para o diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel, deve-se priorizar a educação em todas as vertentes.

