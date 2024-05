Detran-BA mobiliza agentes de trânsito e a sociedade civil | A TARDE

O tema do Maio Amarelo em 2024 reforça a obrigação e o envolvimento de cada um: ‘Paz no trânsito começa por você’.

Os números são alarmantes. 90% dos sinistros de trânsito são causados por falhas humanas. 60% dos leitos de UTI da rede pública são ocupados por vítimas desses sinistros, aumentando o tempo de espera por outros tratamentos de saúde. Nos últimos 10 anos, na Bahia, foram 25 mil mortes no trânsito.

O Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) segue com ações e campanhas para reduzir esses números. Trabalha a conscientização entre o público infantil, nas escolas públicas e particulares, espaços públicos, teatros e espaços multidisciplinares, já que 80% das famílias têm o comportamento impactado pela influência das crianças na primeira infância, segundo pesquisa do Procon/SP-USP. Pensando nisso, e seguindo a política pública adotada pelo Estado da Bahia, o Detran desenvolve ações e projetos voltados para esse público.

Em Salvador e no interior do Estado, o departamento segue promovendo campanhas educativas e de comunicação, além de blitzes educativas e de fiscalização. Para o diretor-geral do Detran, Rodrigo Pimentel, deve-se priorizar a educação em todas as vertentes.

“A educação é o pilar de todo o desenvolvimento sustentável e social. Por anos, trabalhamos campanhas educativas entre condutores e pedestres. Mas é entre os nossos pequenos – filhos, netos, sobrinhos, afilhados, vizinhos, etc - que o processo educacional atinge o ápice”, garantiu.

Ainda segundo Pimentel, as atividades do Maio Amarelo serão expandidas por todo o ano e busca abranger o maior número de cidades do estado. “Estamos mobilizando toda a cadeia envolvida no trânsito. Desde as escolas, passando por órgãos municipais de trânsito, empresas privadas, instituições e chegando ao público final, aquele que faz o trânsito acontecer”, finalizou.

Maio Amarelo 2024

Em 2024, a 11ª edição do Maio Amarelo – mês voltado para ações e planejamento por um trânsito cada vez melhor e mais seguro – conta com a inserção e participação dos órgãos de trânsito em todas as regiões do país. O Detran-BA está veiculando nos principais meios de comunicação uma campanha publicitária impactante.

Além da mídia de massa estão sendo desenvolvidas ações transversais como palestras em empresas, ações nas ruas, em bares e restaurantes, blitzes educativas, panfletagem e uma campanha de doação de sangue na sede do órgão, em parceria com o Hemoba que vai acontecer nos dias 28 e 29 de maio, com mobilização de todos os servidores que atuam no Centro Administrativo da Bahia.

