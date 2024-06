Detran-BA promove campanha de doação de sangue nesta terça | A TARDE

A paz no trânsito começa por você, desde os cuidados com as leis de trânsito até colaborando a salvar vidas. E é seguindo essa máxima que o Detran-BA (Departamento Estadual de Trânsito) realiza a ação de fechamento do Maio Amarelo - mês de conscientização para um trânsito mais seguro.



Em uma atividade transversal com a Secretaria da Saúde (SESAB), através da Hemoba (Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia), nesta terça, 28, e quarta-feira, 29, o ônibus da fundação estará no estacionamento do departamento para receber a doação de servidores do Estado que atuam no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

A sede do Detran fica no Edifício MultiCab (Av. Ulysses Guimarães, 3386 - Centro Administrativo da Bahia – Sussuarana). A doação também é aberta ao público em geral e os horários são de 8h às 12h e de 13h às 17. O diretor-geral do departamento ressalta a importância da atividade “queria aproveitar a oportunidade, em nome do nosso governador Jerônimo Rodrigues, convidar os servidores que atuam no CAB e adjacências para promover esse ato de salvar vidas. Vamos aproveitar o Maio Amarelo para ressaltar que a nossa missão no trânsito é, exatamente, preservar e cuidar do próximo”, enfatizou.

A sede do Detran fica no Edifício MultiCab, em Sussuarana | Foto: Divulgação Detran-BA

Os acidentes de trânsito lideram as solicitações por internações hospitalares e, consequentemente, uma demanda alta nas transfusões de sangue. 60% dos leitos de UTI são ocupados por esses acidentes.

Critérios para doação - Para doar sangue, o candidato tem que estar em boas condições de saúde, pesar acima de 50 kg e ter idade entre 16 e 69 anos. Lembrando que menores de 18 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsável legal, e idosos acima de 60 anos só podem doar se já tiverem doado anteriormente.

No dia da doação, o voluntário não pode estar em jejum, não ter ingerido bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação e não ter fumado por pelo menos duas horas antes do procedimento, além de dormir, no mínimo, seis horas na noite anterior. Também é recomendável que evite alimentos gordurosos nas quatro horas anteriores ao procedimento.

