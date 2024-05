Dirija certo | A TARDE

A definição do tráfego de veículos como meio de vida, transportando com segurança, conduz a 11ª. edição da campanha Maio Amarelo, desta vez tendo como slogan “Paz no trânsito começa por você”, chamando a responsabilidade.

Os seminários e ações de orientação de como se pode conviver nas pistas vão levar, subjacente ao conteúdo, argumentos fortes da relevância de engajamento de pedestres, motoristas e gestores para melhorar os gráficos.

De um ponto de vista oficial, anunciado por equipes de trabalho da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), foram 1.719 feridos e 42 óbitos em colisões, atropelos, abalroamentos, capotagens e outras causas.

Para quem deseja manter-se vivo para verificar se reduziu ou aumentou o número nas próximas estatísticas, não custa a análise qualitativa de números recentes divulgados sobre o comportamento dos motoristas nas batidas.

Primeiro lugar: desviar de moto, sinalizando aqui a importância de uma maior articulação de equipes de pesquisadores da universidade federal, poderes públicos e sociedade civil para melhorar as chances de reeducar os condutores.

Na vice-liderança, aquele presente em quase todas as horas, o aparelho celular, com sua luminescência ou não, quando o usuário vai ver, o sinal já fechou, o caminhão parou e o veículo entrou, isso, quando a morte é evitada.

Na segunda fila, está o excesso de velocidade, campeão negativo por provocar tanta dor e sofrimento, mas parece produzir encantamento nos pilotos dotados de carros de cada vez maior potência, os cavalos-motor empinando alto.

As ocorrências relacionadas a dirigir sob efeito de álcool são de coautoria das publicidades, dos legislativos, dos jurisconsultos e sociedade civil em geral, pois o produto, além de legalizado sem limite, denomina até estádio de futebol.

Não se pode desprezar a sinalização, quando se certifica de o quanto as escolas poderiam ajudar a formar do caráter de um motorista, a fim de se evitar, futuramente, mais 9.744 covas e o milhão de feridos no asfalto.

