Um nome na história! Confira a retrospectiva 2023 do Vitória | A TARDE

A temporada 2023 do Vitória terminou de maneira histórica. O Rubro-Negro conquistou o primeiro título nacional de sua história e voltou à elite do futebol brasileiro após cinco anos. Após um primeiro trimestre de fracassos, a expectativa era de que o Leão chegasse na Série B como azarão por uma das quatro vagas, mas os comandados de Léo Condé surpreenderam e fecharam o ano com chave de ouro.

Nesse sentido, o Portal A TARDE preparou uma retrospectiva 2023 do Vitória, desde o início do ano, até o seu fim, para relembrar os acontecimentos mais marcantes da temporada rubro-negra.

Eliminações na primeira fase

Após o acesso heroico para a Série B em 2022, o Vitória enfrentou dificuldades no início da temporada 2023. No campeonato baiano o time comandado por João Burse foi eliminado na primeira fase pelo quinto ano consecutivo. Já na Copa do Nordeste, o time chegou a passar por Cordino-MA e Jacuipense na fase preliminar, mas na fase de grupos a trajetória foi interrompida com mais uma eliminação.

Léo Gamalho lamenta chance perdida em jogo da Copa do Nordeste | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Já sob o comando de Léo Condé, na Copa do Brasil, o Vitória foi surpreendido pelo Nova Iguaçu logo no primeiro jogo e terminou eliminado de maneira precoce com a derrota por 2 a 0 no Rio de Janeiro. Vexame total nos primeiro meses de 2023.

Início arrasador na Série B

Com as eliminações nas competições regionais, o Vitória teve tempo para se preparar e iniciou a Série B avassaladoramente. Cinco vitórias nos cinco primeiros jogos construíram uma boa vantagem no G-4. Ítalo Rodrigues, diretor de futebol do Rubro-Negro, chegou a afirmar que esse período de preparação antes do início da Série B foi essencial para que o objetivo do clube fosse alcançado no fim do campeonato.

Wagner Leonardo comemora gol do Vitória no início da Série B | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar das oscilações que vieram na sequência, o time se manteve na zona de acesso à Série A na maior parte do campeonato, confirmando o retorno à elite do futebol brasileiro com duas rodadas de antecedência, com a vitória sobre o Novorizontino por 2 a 1, fora de casa.

Título inédito e comemoração

A boa campanha na Série B culminou não apenas na volta à Série A, mas também no título inédito para o Vitória. A confirmação veio na mesma semana do acesso, mas apenas após o empate entre Guarani e Criciúma, que fechou a 36ª rodada. A conquista entrou para a história do clube, como a primeira conquista ao nível nacional. O troféu foi entregue na partida contra o Sport, no Barradão, pela 37ª rodada, e a torcida do Vitória fez muita festa nas arquibancadas.

Para celebrar a conquista, a prefeitura de Salvador preparou uma festa em frente ao Farol da Barra. Trios elétricos animaram a torcida, com a presença de artistas renomados como Ivete Sangalo, Léo Santana, Oh Polêmico, Falcão Guig Gueto e O Malandro.

Oh Polêmico e Ivete Sangalo em comemoração do título no Farol da Barra | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após um 2023 de dois extremos, o Vitória busca o equilíbrio para que em 2024 possa se consolidar na elite do futebol brasileiro e traçar novos objetivos nas competições internacionais a partir de 2025. O técnico Léo Condé renovou seu contrato com o Rubro-Negro e é um dos responsáveis pela montagem do elenco que vai disputar a próxima temporada.