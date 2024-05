Advogada reforça importância do porto no comércio: "95% do fluxo" | A TARDE

A advogada Hadassah Santana participou da Sala A TARDE, nesta sexta-feira, 17, durante o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que aconteceu no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

Ela destacou a importância de entender o ecossistema portuário para elevar a produção e reforçou que essa questão precisa ser reconhecida. "95% do fluxo de comércio do país passa pelo porto. Ele representa o equivalente ali na questão de gestão de 80% do PIB nacional. E por que ele não está no centro das discussões? Ele precisa ser reconhecido. O agro, ele só é importante porque ele tem o porto. Então, eu preciso trazer esse reconhecimento. Eu preciso construir essa imagem, construir esse marketing. E talvez seja preciso um investimento, sim. Um investimento de trazer as pessoas que estão fora da nossa bolha", disse.

A advogada pontuou ainda que é preciso haver uma conexão entre os setores para que as operações funcionem bem. "Nós temos um federalismo chamado federalismo cooperativo, e aí eu preciso entender isso como gestor público para conseguir construir pontes para eu conseguir inserir e trazer um desenvolvimento nacional e um desenvolvimento regional. E aí eu não tenho mais um município ou um porto em concorrência com outro porto por livre concorrência, simplesmente porque concorrem com o outro. Eu preciso explorar a minha operação portuária olhando para um desenvolvimento e dentro de um federalismo cooperativo em que eu posso cooperar com outro posto no escoamento do que ele não tem condição de fazer", destacou.

