Angelo Almeida aponta protagonismo da Bahia em transição energética | A TARDE

O Secretário de Desenvolvimento Econômico da Bahia, Ângelo Almeida, apontou que acredita no papel do estado como protagonista no futuro da transição energética e na produção de hidrogênio verde.

Presente no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que ocorre no Hotel Wish e tem o Grupo A TARDE como parceiro, Angelo afirmou que a Bahia já produz energia limpa, barata e segura e que, por isso, tem a dianteira no setor.

"Esse ambiente, que é global, de preocupação com as mudanças climáticas e ambientais, reposiciona a Bahia no cenário global. Isso porque nós temos as condições de ser um estado indutor da transição energética, visando alcançar as metas que todo o mundo procura atingir com as metas de descarbonização e diminuição das emissões de carbono. Ninguém vai deixar de emitir carbono, mas é importante atingirmos um equilíbrio", pontuou.

"Temos hoje um estado que produz energia limpa, barata e segura, tanto de forma solar como hídrica. Nenhum outro estado tem a possibilidade de entregar hidrogênio verde tão barato quanto na Bahia"

Ainda de acordo com ele, a construção de uma sociedade mais engajada com as condições climáticas passa pela participação civil e empresarial e que a realização de eventos que preguem a sustentabilidade é vital para uma conscientização popular.

"Quanto mais pessoas estiverem se importando e engajado com essa preocupação com a mudança climática, mais vamos sentindo que estamos contribuindo com o nosso papel.

