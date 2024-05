"Baía de Todos-os-Santos é fomento para cidade", diz secretária | A TARDE

O segundo dia da Sala A TARDE contou com o Meeting Economia do Mar, que envolveu temáticas como os painéis Infraestrutura Náutica, Gestão Costeira, Amazônia Azul e Portos, apresentados por especialistas dos setores ambiental e de infraestrutura.

Mila Paes, secretária de desenvolvimento econômico, foi quem abriu o painel. Segundo a gestora, Salvador é estratégica quando o assunto é Economia do Mar, já que a Baía de Todos os Santos reúne todas as oportunidades para o crescimento econômico.

"Salvador entende a relevância da Baía de Todos os Santos e por isso que a gente vem desde o início da gestão do autor-perfeito Bruno Reis, trabalhando a atividade econômica do mar com ações, com entregas, com atitudes, mostrando que de fato a gente acredita muito na potência que é estar à margem da Baía de Todos-os-Santos e ter a Baía de Todos-os-Santos como um elemento natural de fomento para a nossa cidade. O que a gente precisa agora é de fato articular e fazer com que as coisas de fato aconteçam. É o verdadeiro mar de oportunidades, literalmente”, disse ela.

As temáticas dos painéis se concentraram nas mudanças climáticas em diferentes vertentes, como os desafios e oportunidades na gestão de Marinas, trazida pelo especialista Marco Antonio Costa. O gestor apontou sobre os fomentos econômicos, através do case Marina do Recife para a atração de navegantes e turistas internacionais.

"Recife é uma cidade que tem por natureza um porto. Era um ponto obrigatório aos navios. Um ancoradouro. Foi se desenvolvendo e se tornou o porto de maior movimentação de carga das Américas. Ficou estagnada e teve um patrimônio histórico também degradado e só restou o polo de informática e uma rua mais bonita do Brasil", explicou ele.

Além disso, também foram discutidas pautas referentes aos impactos das alterações climáticas no litoral da Bahia. Segundo Pedro Bettencourt, especialista em gestão e requalificação ambiental, as mudanças climáticas estão afetando todas as esferas do meio ambiente, como o ar e consequentemente o mar.

"Os aumentos da temperatura estão pouco controlados, e até 2040 este aumento do ar vai afetar o aumento da temperatura do mar. Haverá alteração no oxigênio dissolvido onde a vida marinha tem mais intensidade e isso vai repercutir negativamente na vida marinha e ecossistema", apontou ele.

Além dessas temáticas, o Meeting Economia do Mar também reuniu especialistas e figuras políticas para debater sobre os impasses de licenciamento costeiro no Brasil, as oportunidades diante da capital da Amazônia Azul na Bahia e as adaptações dos portos diante das mudanças climáticas.

Encerramento

Após a finalização dos painéis, o congresso realizou uma premiação para os palestrantes e entidades presentes no congresso. Foram homenageados o desembargador César Jatahy (categoria Jurídico); a Sra. Mariana Stefanelli Mascarenhas (categoria Ecológico); o Sr. Wiliam Freitas (categoria Social) e ⁠Sr. Ruy Argeu do Amaral Andrade (categoria Econômico)

Após as premiações, a atração ficou por conta do cantor Adelmo Casé, ex-vocalista da banda Negra Cor, que agitou convidados e participantes do evento.

Publicações relacionadas