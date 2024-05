Fernanda Lordelo destaca importância de pacto social | A TARDE

Presente no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia, nesta quinta-feira, 16, a secretária municipal de Política para Mulheres, Infância e Juventude de Salvador, Fernanda Lordelo, destacou a importância do evento, dos debates sobre sustentabilidade e de um "pacto" de envolvimento social na causa.

"De fundamental importância que esteja discutindo práticas sustentáveis, porque hoje nós não conseguimos viver de forma organizada e segura sem dialogar sobre esses temas. É um pacto que precisar haver entre poder público, sociedade, empresas públicas e privadas, para que juntos consigamos cada vez mais tecnologias e envolvimento social nessas pautas", destacou Fernanda, que participou do painel Inovação, Tecnologia e Saúde em prol da Sustentabilidade, promovido pela Sala A TARDE.

"Minha pauta foi focada no trazer de como essa sociedade está sendo movimentada, para que a gente construa de forma colaborativa alternativas que mantenham as pessoas em segurança. A ideia é exatamente essa, que a consiga visualizar a Meta 2030 e as ODS's para além de normas de cumprimento, mas de práticas sociais que vão salvar nossa vida", pontuou em conversa com o Portal A TARDE.

Lordelo ainda falou sobre a iniciativa Nupdec Mirim, da Defesa Civil de Salvador (Codesal), que prepara crianças e adolescentes para noções básicas de socorro em situações de desastre ambientais, como possíveis consequências das fortes chuvas.

"Esse projeto é liderado pelo Sosthenes através da Defesa Civil, mas é um projeto exatamente de uma comunicação direta com a comunidade onde se formam as crianças sinalizando dos riscos ambientais, de como eles podem se proteger e que no momento em que as sirenes forem acionadas, como eles devem agir. E muitas vezes são essas crianças que puxam as suas famílias, desolam, o alarme tocou, a gente precisa sair desse espaço. Puxando a avó, puxando a mãe, puxando o pai, porque o adulto muitas vezes fica preocupado com o bem material. E as crianças não, elas conseguem sensibilizar e pensar, não, o mais importante agora é salvar todo mundo, bora sair daqui", iniciou a secretária, que frisou que a maioria das famílias que vivem nas áreas de vulnerabilidade são lideradas por mulheres.

"Então, dentro dessa perspectiva, esse projeto ganha um grande avanço. E lembrando que Salvador, nas áreas de alta vulnerabilidade, são lideradas especialmente por mulheres, chefes de família. Então, é um outro grupo que nós temos uma grande mobilização, através do Nupdec, através de voluntárias, que são voluntárias da comunidade, para que a gente possa, diante de desastres naturais, pensar em formas dessa sociedade está junta e evitar mortes, que é o que a gente tem conseguido em Salvador pelo menos desde 2015", afirmou.

