Isabela Suarez: "Há uma lacuna grande sobre o que é sustentabilidade" | A TARDE

Uma das organizadoras do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, que terá também a "Sala A TARDE", novidade do evento do dia 16 e 17 de maio no Wish Hotel da Bahia, para debate de assuntos voltados à temática ambiental, a presidente da Fundação Baía Viva, Isabela Suarez, falou ao programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, sobre os painéis disponíveis no evento, escolha dos palestrantes e importância do espaço para debater governança nos setores público e privado.

“Escolher os participantes e os temas é o trabalho mais árduo e difícil. Eu diria que compilar uma quantidade de temas ambientais, sobretudo no momento em que a gente vive. Essa iniciativa começa com uma decisão da Associação Comercial da Bahia em sua nova gestão em promover eventos a partir de seus núcleos especializados. Para que a gente atraia cada vez mais atenção, retome o protagonismo, associado a empresários convidados que falarão sobre suas expertises empresariais. Não seria diferente com os temas ambientais, razão pela qual estou lá”, explicou Isabela.

Isabela destacou que há uma lacuna muito grande sobre a compreensão do que é sustentabilidade e como o setor empresarial está inserido dentro disso. Segundo ela, o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade contará com curadorias para explicar esse papel do empresário na temática sustentável.

“Existe uma lacuna muito grande sobre a compreensão do que é sustentabilidade efetivamente. E como o empresário está dentro disso. A gente precisa criar uma curadoria em que o empresário explique melhor qual o papel dele e ao mesmo tempo que a gente seja capaz de fazer um encontro bilateral. Se for olhar a curadoria e a forma como os temas estão postos, não se fala só de um lado, são falas de empresários e também da sociedade civil”, pontuou.

Isabela esteve na companhia de Georges Humbert, advogado e também organizador do evento, que falou sobre o conceito ESG no âmbito empresarial. Segundo ele, o evento vai contribuir com diferentes perspectivas.

Georges Humbert é advogado e também organizador do evento | Foto: Rafaela Araújo | Ag. A TARDE

“A sustentabilidade acaba sendo uma pauta transversal e multidisciplinar, que é do dia a dia de todos nós. A gente costuma dizer que o microempresário, sem eles reequilibrar as finanças, não vão voltar a produzir, gerar ganhos sociais e preservar melhor o meio ambiente".

"Essa pauta acaba sendo interconectada com o dia a dia de cada uma, desde o cidadão comum aos políticos que se propõem a criar políticas públicas, sociais, econômicas e ambientais, mas também de toda profissão. hoje em dia não há o que se falar de se fazer uma atuação sem ter um cuidado do que você vai receber e entregar para a sociedade de dividendos econômicos, como que tipo de ganho social você promove para essa coletividade, e como fazer isso com o menor impacto, mitigando o impacto ecológico”, disse Georges.

Assista a entrevista completa:







