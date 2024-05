José Raimundo Zacarias reforça importância das marinas na economia | A TARDE

Na tarde dessa sexta-feira, 17, o Wish Hotel da Bahia está recebendo o segundo dia do II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade. Uma das atrações será a Sala A TARDE e o especialista em economia marítima, José Raimundo Zacarias estará participando do painel “Infraestrutura Náutica”.

Considerado um dos nomes mais relevantes no setor náutico de Salvador, José Raimundo Zacarias explicou a relevância das marinas para a movimentação econômica da cidade. “Dados mostram que 70% das pessoas que frequentam as marinas não tem e nem querem ter barco”, revelou o especialista, durante entrevista para o Anota Bahia.

Relembrando o exemplo da Bahia Marina, com espaços diversos, José Raimundo ilustrou as utilidades das marinas, para além de ser uma garagem náutica: “As pessoas vão consumir em bares e restaurantes, nas lojas e nos centros de conveniência. Então é um equipamento que atende a todos, não exclusivamente os que tem barco, e é um ponto de inflexão transformador da realidade econômica local”.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a correalização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

Matéria de Luís Felipe Guimarães para o Anota Bahia.

