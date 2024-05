Munir José Calaça abre o Meeting Práticas Sustentáveis na Sala A TARDE | A TARDE

Dando início a programação do Meeting Práticas Sustentáveis, o CEO da Urbia + Cataratas, Munir José Calaça, realizou uma abertura apresentando um case de sustentabilidade para o público: Concessão do Parque Nacional do Iguaçu. O evento acontece na Sala A TARDE, espaço com curadoria do Anota Bahia, que integra o II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia, em Salvador.

Em sua fala, o gestor reforça que os Parques Naturais são áreas demarcadas para a conservação do ambiente natural, visando proteger ecossistemas, fauna e flora, enquanto promovem o turismo sustentável e a recreação. Dentro desse âmbito, Munir conta que os espaços, através de concessões e arrendamentos, podem ser utilizados para serviços turísticos, transporte, alimentação e souvenirs. Assim como passeios, hospedagem, voos panorâmicos e outras atividades de uso público, mas sempre pensando na integridade do local.

Em seguida, ele traz um demonstrativo do Instituto Água e Terra (IAT) que expõe a degradação da Mata Atlântica no Paraná com o decorrer dos anos, fazendo um alerta para o caso. Segundo os gráficos, em 1930, a região possuía 64% de área de floresta, já na década de 1990 essa área caiu para 7,59%, com 92,41% de área desflorestada.

Em outro momento, Munir aborda a gestão de visitação pública e conservação do Parque Nacional do Iguaçu, onde são feitos investimentos em múltiplas frentes para manter o ecossistema. Dentre as ações da organização do parque estão a promoção de pesquisas científicas, desenvolvimento de atividades de educação ambiental, recreação com contato a natureza e turismo ecológico. O gestor ainda fala sobre a sustentabilidade como pular da governança, com a avaliação e planejamento de atividades visando minimizar os impactos negativos, reciclagem de mais de 63 toneladas de resíduos em 2023 e a neutralização das emissões de carbono, através da compra de créditos,

Além disso, ele conta que tudo isso gera um impacto socioeconômico, ao gerar empregos, renda e movimentar a economia regional com os fornecedores locais. O compromisso com a inclusão social também está presente no projeto dando visibilidade e apoio às comunidades locais e etnias indígenas e certificações.

A “Sala A TARDE” foi pensada para ser um espaço essencial do evento, onde as maiores autoridades dos assuntos abordados poderão trocar ideias e experiências, além de apresentar soluções e cases para um seleto e exclusivo grupo de convidados, entre empresários e políticos. O espaço leva a co-realização e curadoria do Anota Bahia, parceiro do Grupo A TARDE em eventos especiais e contará com uma cobertura intensa em todas as plataformas dos veículos.

