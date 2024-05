Paulo Cavalcanti critica polarização e defende consciência cidadã | A TARDE

Em conversa na Sala A TARDE, no II Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade, no Wish Hotel da Bahia, nesta quinta-feira, 16, o presidente da Associação Comercial da Bahia, Paulo Cavalcanti, criticou o cenário de polarização radical de ideias políticas, e citou o "despertar da inteligência" como caminho para acabar com a divisão.

"Quando eu falo de ciência cidadã, eu falo de cidadania, estou falando do ser político por viver em uma comunidade. Quando a gente esquece, por falta de educação, conhecimento [...] É importante esse despertar da inteligência, precisamos entender que com sentimento de unidade conhecimento a polarização vai sumindo. A gente quer tratar a política como se fosse time de futebol e disputar, e torcendo que o outro perca. Os partidos políticos existem para expressar nossas vontades, mas elas não estão acima da Constituição Brasileira. A polarização vai se diluindo quando temos esse movimento, como nesse Congresso", afirmou.

Cavalcanti também falou sobre a importância do debate ambiental no congresso lidar com as mudanças climáticas, a exemplo do Rio Grande do Sul.

"Temos um exemplo claro no Rio Grande do Sul. Uma enchente superando todas as expectativas, e precisamos estarmos unidos, não só empresários, mas o Estado, a sociedade civil em geral pensando o que é a cidadania, trazendo esse sentimento de pertencimento e unidade. O congresso vem nesse momento espetacular, em que a gente busca o diálogo para o crescimento com sustentabilidade, a produção de riquezas, tecnologia e segurança jurídica, que a gente precisa que acompanhe", pontuou.

Publicações relacionadas