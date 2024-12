21ª Caminhada da Liberdade homenageia Zezé Motta e Malês

Zezé Motta, aos 80 anos cantou clássicos do Ilê Aiyê - Foto: Jose Simões / Ag. A Tarde

A 21ª Caminhada da Liberdade, celebrou nesta quarta-feira, 20, o Dia da Consciência Negra, feriado pela primeira vez em Salvador e em todas as regiões do país. Organizado pelo Fórum de Entidades Negras da Bahia (Feneba), o evento teve como tema os 190 anos da Revolta dos Malês e homenageou a atriz, cantora e ativista Zezé Motta, pela contribuição artística e luta por direitos do povo negro.

Presidente da Feneba, o filósofo e ativista Raimundo Bujão ressaltou a importância da data como feriado nacional. " A sociedade agora tem que reconhecer que a luta negra deve ser reconhecida pelo país".

A Revolta dos Malês, tema escolhido para a Caminhada, foi um levante organizado por africanos seguidores do Islã, ocorrido em Salvador, no ano de 1835. Para Bujão, o movimento do século 19 ainda influencia as lutas da população negra hoje em dia. "O movimento negro tenta pegar datas históricas como a Revolta dos Búzios e dos Malês para que as pessoas possam entender sua importância, as músicas dos blocos afro entoadas aqui são estratégias de pedagogia como transformação".

Galera presente

A concentração começou na Ladeira do Curuzu, em frente à Senzala do Barro Preto, sede do Ilê Aiyê. Embaladas pelas batidas dos blocos afro, diversas pessoas acompanharam o trio até o Pelourinho.

O trio percorreu a ladeira da Curuzu e foi até o Plano Inclinado da Liberdade, onde a atriz Zezé Motta subiu. Aos 80 anos, ela demonstrou vitalidade e acompanhou a galera com os clássicos do Ilê Aiyê. O ponto final da caminhada foi no Pelourinho.