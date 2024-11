29ª edição da Feira de Integração da Paróquia Nossa Senhora da Luz terá quatro dias de diversão

Evento ocorre em novembro - Foto: Divulgação

Um dos eventos mais aguardados da Igreja Católica em Salvador, a 29ª edição da Feira de Integração da Paróquia Nossa Senhora da Luz, vai acontecer entre 07 e 10 de novembro, reunindo fiéis em uma programação com música e uma gastronomia com sabores de diversos países. O evento conta com o apoio de voluntários das Pastorais para a sua realização e tem como tema este ano “Uma rede de esperança”.

Frei Fernando Henrique, pároco da N. Senhora da Luz, explica que o tema é uma homenagem ao Ano Jubilar, que em 2025 vai falar de esperança e será celebrado mundialmente pelas Igrejas, a convite do Papa Francisco. “Com o jubileu intitulado ‘Peregrinos da Esperança”, quisemos também colocar a esperança como tema central, compreendendo que somos todos nós voluntários da Feira e fazemos parte desta grande rede que leva esperança e apoio a tantas pessoas assistidas pelos projetos sociais da nossa paróquia”, detalha.

Os ingressos já estão à venda (R$15,00 cada noite) e todos os recursos arrecadados pela feira serão usados em projetos sociais mantidos em diversos locais, como nos dois Centros Comunitários mantidos pela paróquia e na creche São Pedro Nolasco, no Areal, por exemplo.

Nomes como Ramon Brito, fazendo abertura católica, além de atrações como a banda Armandinho, Dodô e Osmar, Adelmario Coelho, Tuca Fernandes, Renan Pinheiro, Tio Elétrico, Amanda Luquini, Samba Imperial, dentre outros (veja grade a abaixo), farão a animação do evento que tem, ainda, variedade na área gastronômica, com barracas italiana, portuguesa, oriental, gaúcha e brasileira.

A festa terá um espaço voltado aos jovens e Espaço Kids, além de bazar e brechó do Centro Comunitário com diversos produtos à venda (vestuário e acessórios).

SERVIÇO

O QUÊ: 29ª Feira de Integração Paróquia Nossa Senhora da Luz.

QUANDO: 07 a 10 de novembro de 2024.

HORÁRIOS: dias 07 e 08, das 18h às 23h; dia 09 das 12h às 23h e dia 10 das 11h às 19h.

ONDE: Centro Comunitário Padre Casimiro Quirog (Alameda Verona, 158, Pituba).

VALOR DO INGRESSO: R$ 15,00 (cada noite).

INFORMAÇÕES sobre a venda: (71) 32480638 e Instagram @pnsluz

ATRAÇÕES MUSICAIS:

07/11 (quinta-feira)

- 19h: Ramon Brito (abertura católica)

- 21h: Adelmario Coelho

08/11 (sexta-feira)

- 19h: Tuca Fernandes

- 20h15: Coral Alegria Vocal

- 21h30: Tio Elétrico

09/11 (sábado)

-12h: Tom Viola

- 15h: Danilo Moreno

- 18h: Banda D-POPS

- 21h: Renan Pinheiro

10/11 (domingo)

- 11h: Amanda Luquini

- 14h: Samba Imperial

- 17h: Armandinho, Dodô e Osmar.