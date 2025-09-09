A TARDE firma parceria com a Prefeitura para realização da Travessia Mar Grande-Salvador

Bruno Riela, Júnior Magalhães e Eduardo Dute - Foto: Ascom Sempre

Prestes a iniciar mais uma edição histórica, a Travessia Mar Grande-Salvador será realizada em 29 de novembro deste ano e chega para sua terceira edição consecutiva, após um hiato de seis anos. No ano passado, o evento teve recorde de participantes, recebendo dezenas de atletas de todo o país, e neste ano, as vagas foram esgotadas em menos de 48 horas. A largada será na tradicional Praia do Duro em Mar Grande (Ilha de Itaparica) e a chegada na praia do Porto da Barra, na capital baiana.

Para garantir a organização impecável, registrada nas últimas edições, a A TARDE FM, realizadora do evento, assinou um contrato de colaboração com a Prefeitura de Salvador, através do programa Viva Esporte da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (SEMPRE). O encontro contou com a presença do diretor da rádio, Eduardo Dute, do coordenador técnico da prova, Bruno Riela, e do secretário Jr Magalhães.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A edição deste ano irá receber grandes nomes das águas abertas da Bahia e do Brasil. Em 2025, a prova terá 180 atletas, entre homens e mulheres da Bahia e diversos outros estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Santa Catarina, Distrito Federal e Sergipe. Entre os participantes confirmados em 2025, a que mais chama a atenção do público é a baiana campeã mundial e olímpica Ana Marcela Cunha. Outras presenças notáveis são: Renan Barbosa e Victoria Beatriz Rosário; Arthur Pazos; Henrique Figueirinha; Claudine Tekes; Alessandra Melo; e Sinara Pazos.

O percurso que em linha reta tem 10 km chega normalmente a cerca de 12 a 13 km nadados por conta da estratégia de percurso adotado pela maioria dos atletas por conta da correnteza. A travessia Mar Grande-Salvador é uma realização da A TARDE FM e Grupo A TARDE com a produção da Viramundo e organização da Ambiance Esporte. A arbitragem do evento fica a cargo da FBDA.