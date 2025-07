Abertas inscrições para III Congresso de Direito e Sustentabilidade

A realização é do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS) - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Nos dias 11 e 12 de setembro, Salvador será novamente palco para um dos maiores debates sobre o cenário jurídico, institucional e empresarial, com foco em práticas sustentáveis. A 3ª edição do Congresso Brasileiro de Direito e Sustentabilidade vai discutir os desafios e oportunidades da agenda verde no Palacete Tira Chapéu, na capital baiana.

Com o tema central “A Bahia e o Brasil na COP 30: Desafios e Oportunidades”, o evento promete ser um marco na preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que ocorrerá no país em novembro.

A programação contará com painéis temáticos, conferências magnas e mesas redondas, abordando temas como:

Governança ambiental e direito climático

ESG e cidades sustentáveis

Energia e infraestrutura portuária

Licenciamento e agronegócio

Direito do mar e saneamento

Inovação, regulação e soluções jurídicas para a transição ecológica

A realização é do Instituto Brasileiro de Direito e Sustentabilidade (IbradeS), em parceria com a Associação Comercial da Bahia (ACB) e o LIDE Bahia, e as inscrições já podem ser feitas através do site oficial do evento.