Academia de crossfit na Pituba é arrombada dois dias seguidos

Prejuízo foi cerca de R$ 2 mil - Foto: Reprodução

Entre a última terça-feira (13) e quarta-feira (14), uma academia de crossfit foi arrombada por dois dias seguidos, no bairro da Pituba, em Salvador. Após perder cerca de R$ 2 mil em roupas, suplementos e dinheiro em espécie, o proprietário Tiago Groba teve um 'feeling' nada interessante.

Ao ver as imagens da câmera de monitoramento do seu estabelecimento, no primeiro dia, o dono constatou que a dupla criminosa - na verdade foi constatado que são três envolvidos - teve êxito na ação, arrombou o local e subtraiu alta quantia. Já no segundo dia, ao assistir o terceiro meliante no local, Tiago tentou sanar o problema sozinho. Como mora perto da 'CFSSA', desceu correndo e tentou 'bafar' o suspeito dentro da academia.



Na 'surdina' para o bandido não perceber, ele entrou no local por uma janela e o confrontou. Em entrevista ao Portal MASSA!, Groba detalhou como defendeu o trabalho da ação criminosa.



“Não consegui segurar ele, machuquei, mas ele correu. Tive que entrar e sair pelo mesmo buraco da janela, fiquei com vários ferimentos devido aos vidros quebrados que ele arrombou", contou.



Prejuízo no bolso



Por causa dos machucados, Tiago Groba ficará cerca de 10 dias ‘off’ da atividade na sua academia, mas se recupera bem do 'baque' sofrido. Casos como estes são frequentes, sobretudo, na região da Avenida Paulo VI, segundo a vítima e outros moradores.



Policiamento?



Os indivíduos do primeiro dia do arrombamento usaram uma ferramenta, estilo pé de cabra, pela porta da frente para invadir a academia de crossfit. Já no segundo, o acesso foi feito por uma janela, com a utilização de uma pedra.



Os suspeitos seguem foragidos, mas a polícia já está avisada. Conforme a Polícia Militar, agentes da 13ª Companhia Independente receberam a denúncia sobre o caso na Rua Marechal Andréa.



Após o ocorrido, uma guarnição compareceu no local para conversar com o proprietário. As buscas pelos meliantes foram feitas, porém ninguém foi preso.



"Não tem lei que os deixam presos. Hoje estou preocupado de novo", diz o empresário.



"Poderia ter sim mais viaturas passando aqui, porque todo dia tem arrombamento nos comércios. Tenho dados, provas. Ninguém faz nada, a gente paga imposto, paga tudo e não acontece nada. Quando a polícia pega esses elementos, no outro dia são soltos, não tem lei que os deixam presos. Hoje estou preocupado de novo", avaliou o empresário.



Impunidade



O sentimento de impunidade consome não só Tiago Groba, como também os vizinhos da atual vítima. No bairro nobre, assim como em outros pontos da capital baiana, nem mesmo as câmeras de segurança têm afastado as ações criminosas mais variadas possíveis.