Acidente fatal deixa um morto em Itapuã

Homem morre e irmão gêmeo fica ferido após carro bater em poste em Salvador - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente na madrugada deste sábado, 12, resultou na morte de um homem, que estava catando recicláveis, quando um carro que estava participando de um 'racha' bateu em um poste. O incidente ocorreu por volta das 4h na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, sentido São Cristóvão, segundo informações da Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador).

Leia mais:

>> Terror: Moradores de Pernambués sofrem com tiroteio; um homem morreu

>> Acidente de trabalho resulta na morte de funcionário no interior da BA

A batida foi tão violenta que um dos irmãos não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Até o momento, as autoridades não divulgaram a identidade das vítimas. O irmão sobrevivente foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). Informações sobre seu estado de saúde ainda não foram disponibilizadas, assim como a identidade da pessoa que conduzia o veículo no momento do acidente.

A concessionária Neoenergia Coelba foi acionada para a remoção do poste danificado, e equipes foram enviadas ao local para realizar os reparos necessários. Além disso, o Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi chamado para realizar a perícia e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal (IML), onde passará por avaliação.