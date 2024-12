Ações de combate às arboviroses são intensificadas em Salvador

Mosquito Aedes aegypti é o transmissor das chamadas arboviroses - Foto: Shinji Kasai/ AFP

Com a proximidade do verão, a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador (SMS) intensifica ações preventivas e de combate ao mosquito Aedes aegypti, aproveitando o atual período de baixa nos casos de dengue, zika e chikungunya. A iniciativa faz parte de uma campanha nacional de conscientização e inclui medidas locais para mobilizar a população e evitar o avanço das doenças nos meses mais quentes do ano.

Comparado com o ano passado, a luta contra o mosquito esse ano parece ter surtido efeito. Campanhas de vacinação, aplicação de fumacê e ações de conscientização ajudaram a reduzir os números gerais dos casos de doenças transmitidas pelo mosquito. De acordo com a SMS, em 2023 foram 7397 casos de dengue; 243 de zika e 214 de chikungunya. Já este ano, o número de casos de dengue reduziu em 77% (1703), 57,5% a menos de casos de chikungunya (45) e uma queda 89,7% no registro de casos de zika.

Estratégias

A subcoordenadora de ações do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Lucrécia Lopez, destaca que a SMS já implementou diversas estratégias de combate. Entre as medidas está a instalação de ovitrampas, armadilhas de oviposição que permitem monitorar a presença do mosquito em quatro distritos: Cajazeiras, Boca do Rio, Centro Histórico e Brotas. Essas armadilhas, que já estão em funcionamento. “Esse monitoramento nos ajuda a definir onde a atuação dos agentes é mais necessária”, explica Lucrécia.

Para o próximo ano, a secretaria planeja ampliar o uso das ovitrampas. Outra iniciativa prevista para 2025 é a introdução de armadilhas disseminadoras de larvicida, conhecidas como EDRs. "Já fizemos a articulação com o Ministério da Saúde e aguardamos a capacitação das equipes e a aquisição dos materiais", afirma a subcoordenadora.

Além dessas ações, a SMS continua com visitas dos agentes de endemias em áreas onde há casos suspeitos. A borrifação de inseticidas também está entre as estratégias preventivas. "A conscientização comunitária é uma parte essencial do nosso trabalho e continuará sendo prioridade", reforça Lucrécia.

Apesar dos avanços, algumas áreas, como subúrbio, e bairros como Cabula e Barra, seguem demandando atenção devido à alta densidade populacional e histórico de casos. Segundo Lucrécia, a SMS mantém um monitoramento para agir rapidamente diante de qualquer indício de aumento nos casos. "O objetivo é evitar surtos e garantir que Salvador não enfrente epidemias".

No estado da Bahia, a situação é mais preocupante. Em 2024, 155.012 casos foram de dengue com 138 óbitos, um aumento de 458,5% na comparação com 2023. Já de chikungunya são 10.317 casos confirmados e 9 mortes. Um aumento de 9,3% no número de casos. Os de zika foram cerca de 470 casos confirmados, sem óbitos. Redução dos casos em 31,6% na comparação com 2023

O Ministério da Saúde lançou a segunda fase da campanha de conscientização e mobilização para o controle da dengue, zika e chikungunya. Desde o último dia 27, os canais digitais da pasta começaram a veicular a nova etapa da iniciativa, que segue até 28 de dezembro. Agora o foco está nos sintomas com o slogan “Tem sintomas? A hora de ficar atento à dengue, zika ou chikungunya é agora”, incentivando a população a procurar as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ao identificar sinais como manchas vermelhas no corpo, febre, dor de cabeça e dor atrás dos olhos. “Estamos unindo esforços para proteger a população. Diagnóstico precoce, prevenção e assistência médica são nossas prioridades”, destacou a ministra da Saúde, Nísia Trindade.

