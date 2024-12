Acusados pela morte de médico vão a júri popular nesta terça

- Foto: Reprodução

Acontece nesta terça-feira, 3, o júri popular de três homens acusados pelo assassinato do médico José Carlos Bezerra Carvalho, morto em 2014 ao sair de uma academia no município de Paripiranga. O julgamento está sendo realizado na 1ª Vara do Tribunal do Júri do Fórum Rui Barbosa.

Leia Mais:

>> Justiça revoga prisão do rifeiro Ramhon Dias e de mais dois suspeitos

>> Ex-vocalista do New Hit é preso 12 anos após estupro contra jovens

Leonardo Fraga Guimarães é apontado como o executor do crime, ele teria sido o responsável pelos tiros que mataram o médico. Igor de Menezes Carvalho, que está preso no Complexo Penal de Paulo Afonso por outro assassinato, teria conduzido a motocicleta utilizada no crime. Já o terceiro acusado é Alexandre Magno. Vereador e ex-procurador do município, ele é acusado de ser o mandante do assassinato. Ele responde em liberdade.

Segundo o Ministério Público da Bahia (MP-BA) o crime teve motivação política, já que Dr. Zé Carlos poderia se candidatar à prefeitura. O homicídio foi qualificado por emboscada e promessa de recompensa.