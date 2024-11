Adolescente de 16 anos morre afogado na Lagoa do Abaeté

De acordo com testemunhas, jovem estava com os amigos - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um adolescente de 16 anos, identificado como Nicolas Sebastian Sousa Chagas, morreu afogado na Lagoa do Abaeté, no bairro de Itapuã, em Salvador, na tarde de segunda-feira, 21. De acordo com testemunhas, o jovem estava no local com os amigos e não sabia nadar.

Em nota, o colégio estadual Rotary, onde Nicolas estudava, se solidarizou com a fatalidade. “Expressamos aqui nossas profundas condolências”, lamentou a instituição de ensino.

O corpo da vítima foi removido pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT), da Lagoa do Abaeté, e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).