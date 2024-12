Adolescente grávida de seis meses é morta a tiros em Madre de Deus

Caso aconteceu na zona rural do município - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Uma adolescente de 16 anos foi assassinada em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na madrugada desta quarta-feira, 11. De acordo com informações preliminares, a vítima, identificada com Jéssica, estava grávida de seis meses e foi morta com diversos tiros na localidade de Quitéria Velha, zona rural do município.

Conforme a Polícia Civil, foram expedidas as guias para perícia e remoção do corpo e diligências estão sendo realizadas. Ainda não informações sobre a autoria e motivação do crime. O caso está sendo investigado pela 17ª Delegacia Territorial (DT/Madre de Deus).