Advogada diz que debate da Segurança Pública não se resume ao policial

- Foto: Ag. A TARDE

A advogada criminalista, mestre em Direito Público, Daniela Portugal, foi a convidada do episódio desta quarta-feira, 28, do programa Papo Reto, da Rádio A TARDE FM [103,9FM], onde comentou sobre como deve ser analisada a Segurança Pública na Bahia e violência doméstica. Segundo ela, o assunto não se resume ao policial. O Papo Reto é apresentado por Ildázio Jr.

Leia mais:

>>Rádio A TARDE FM lança nova grade de programação; confira

"Quando a gente pensa segurança pública, a gente não pode pensar só na figura do policial. Isso é simplificar, superficializar muito o debate. A segurança pública é pensada pelo governo do Estado, é pensada por nossas autoridades que direcionam o nosso programa de segurança e é preciso que essa energia e essa atenção estejam voltadas para a violência doméstica e familiar com o mesmo critério que a gente tem hoje de reunião de esforços para tráfico de entorpecentes, para crimes patrimoniais", pontuou.

De acordo com dados da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), houve um aumento de 27,33% no número de denúncias de violência doméstica contra a mulher na Bahia, entre janeiro de julho, na comparação com 2023. São 27 vítimas por dia, ou uma a cada hora. Em todo o Brasil também houve aumento no número de casos. Foram 84,3 mil denúncias, 33,5% a mais que o mesmo período do ano passado.