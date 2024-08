AfroDonas: prêmio para empreendedoras negras será lançado em Salvador

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

Será realizado nesta quarta-feira, 21, em Salvador, o coquetel de apresentação do AfroDonas, evento que vai premiar a contribuição essencial das mulheres negras no campo dos negócios. O objetivo é destacar as conquistas de empreendedoras de Salvador, rompendo barreiras e inspirando futuras gerações com sua determinação e inovação.



Promovido pela Afrocentrados Colab, no encontro desta quarta será apresentado o troféu "Personalidade Negra Empreendedora", que será entregue durante evento de gala, que será realizado em 19 de novembro, data em que é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino. O troféu visa reconhecer mulheres que demonstraram liderança exemplar, inovação e impacto positivo na comunidade empresarial.

“Esse evento nasceu da necessidade de celebrar as conquistas das mulheres negras empreendedoras em Salvador. O empreendedorismo, como sabemos, é dolorido para as mulheres que não tem uma rede de apoio. A partir de um fortalecimento da sua identidade, sua luta, do reconhecimento da sua dor, o evento busca justamente valorizar a contribuição de mulheres negras, empreendedoras de excelência, para o cenário do empreendedorismo negro”, destaca Cynthia Paixão, criadora da Afrocentrados Colab.



O evento tem valores, como empoderamento, ao promover o crescimento pessoal e profissional das mulheres negras, fornecendo uma plataforma para visibilidade e reconhecimento; diversidade e inclusão, com um ambiente inclusivo onde todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas; excelência, a partir do comprometimento com a alta qualidade em todos os aspectos do trabalho e da vida pessoal; e inovação, encorajando a criatividade e reconhecendo as contribuições únicas que as mulheres negras trazem ao mundo dos negócios.

Cynthia Paixão,criadora da Afrocentrados Colab | Foto: Divulgação

Em relação ao dia da premiação, Cynthia revela que o evento contará com uma programação diversa.



“O evento de gala em si para essa premiação será no dia do empreendedorismo feminino, uma data muito simbólica. Teremos uma programação com palestras com cases de sucesso, pela noite um jantar e o evento de gala, reconhecendo e valorizando essas mulheres”, completa.



No Brasil, o empreendedorismo negro corresponde a 51% da categoria no Brasil, movimentando 24% do Produto Interno Bruto (PIB), segundo dados do Movimento Black Money. A loja Afrocentrados Colab apoia diversos programas voltados para o desenvolvimento social da comunidade, prestando o serviço de consultoria para novos empreendedores que buscam uma mudança de vida.



Pesquisa expõe obstáculos para o empreendedorismo negro no Brasil



De acordo com a pesquisa "A força do empreendedorismo feminino”, realizada pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em 2021, 47% das mulheres que empreendem no Brasil são negras. Mesmo com o avanço nos números, ainda há, contudo, diversas barreiras sociais que dificultam o sucesso profissional dessas mulheres.



Os dados são alarmantes em relação a barreiras sociais como o racismo e o machismo. Há uma notável diferença de renda mensal entre mulheres negras e brancas. Enquanto as negras recebem, em média, R$ 1.539, as brancas têm um ganho estimado de R$ 2.035.



Além disso, outro ponto sensível é em relação a quantas horas as mulheres disponibilizam ao próprio negócio. Em média, elas dedicam 17% menos horas, uma vez que chegam a trabalhar 10,5 horas por semana a mais que os homens, com afazeres domésticos e filhos.