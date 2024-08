AfroEstima: curso gratuito para afroempreendedores abre mais mil vagas

Aulas serão através Google Meet - Foto: Divulgação/Instituto IRIS

Já estão abertas as inscrições para o segundo ciclo do AfroEstima, programa que capacita e dá mentorias para afroempreendedores de Salvador. São mais de 1.000 novas vagas gratuitas e agora com três matérias inéditas. Com duração de dois meses, o programa é voltado para negócios que atuam nas áreas de turismo e economia criativa. As aulas iniciam no dia 2 de setembro.

As inscrições estão disponíveis no Link.

​​Os alunos podem escolher entre nove disciplinas, podendo cursar apenas as que mais atenderem às suas necessidades de crescimento. O programa é voltado para empreendedores que querem impulsionar seus negócios nas áreas de artesanato, beleza, moda, cultura, gastronomia, comunicação e outras.

As aulas online são ao vivo via Google Meet, com início sempre às 19h, facilitando assim a participação do afroempreendedor que trabalha durante o dia. Também há aulas gravadas no canal do Youtube do projeto e ao menos dois encontros presenciais. Nesta edição, a Ilha de Bom Jesus dos Passos também volta a receber as capacitações presenciais.

Entre os conteúdos estão as matérias inéditas: Estratégias de Precificação, Sustentabilidade Financeira, Desenvolvimento Pessoal e Social; e as disciplinas tradicionais: Gestão de Negócios, Marketing de Conteúdo e Engajamento, Liderança Feminina, Cultura Yorubá e Afroempreendedorismo, além de Práticas Culinárias com Baianas de Acarajé e Consultoria em Acessibilidade.

O AfroEstima é realizado pela Prefeitura Municipal de Salvador, com apoio do British Council, Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e execução do Instituto de Responsabilidade e Investimento Social (Iris).

"Sabemos dos desafios para empreender e escalar os negócios quando os empreendedores são pretos e pardos. Pensando nisso é que ampliamos o ciclo de formações do AfroEstima, inclusive com novas trilhas de aprendizagem. Teremos um ambiente de negócios fortalecido ao apoiarmos os afroempreendedores para oferta dos diversos serviços e produtos ligados à cadeia produtiva do turismo de nossa cidade", afirma Walter Pinto Jr., subsecretário da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e coordenador do Movimento Salvador Capital Afro.

O programa foca em aprimorar habilidades e fortalecer a rede de contatos entre os afroempreendedores participantes. O conteúdo atende tanto o empreendedor que está começando quanto aqueles que já possuem faturamento e negócios mais avançados.

O AfroEstima possui ainda uma central de atendimento pelo WhatsApp para auxiliar os participantes através do número (71) 99371-6826. Ao fim do curso, é concedido um certificado de conclusão emitido pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult).

Beti, a Crespa

Aluna do último ciclo do AfroEstima, a empresária Jamille Rocha, dona da marca “Beti, a Crespa”, especializada em cosméticos capilares para fios afrodescendentes, tem como missão levar autoestima, bem estar e empoderamento capilar como ato identitário. Engenheira química formada pela Ufba, ela cursou módulos de Gestão de Negócios, História e Cultura Soteropolitana e Marketing Digital.

“Todos os assuntos abordados são ferramentas que a minha empresa utiliza em sua rotina. O contato com profissionais mais experientes é ponte para se profissionalizar mais ainda. É entender e amadurecer durante o processo de aprendizagem, pois o sucesso vem quando você está pronto para ele”, pondera Jamille.