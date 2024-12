Agentes de saúde participam de palestra no Dia contra a Dengue

Seminário discutiu ações de saúde para o ano de 2025 - Foto: José Simões/Ag A TARDE

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) realizou, ontem, o Seminário de Combate às Arboviroses: Desafios e Ações para Reduzir a Mortalidade, no Auditório Lúcia Alencar. A ação fez parte do Dia D Nacional contra a Dengue e reuniu gestores, agentes de saúde e especialistas para discutir estratégias de enfrentamento às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e o planejamento de ações para 2025.

Este ano, a Bahia registrou 232.623 casos prováveis de dengue, com 170 mortes. Além disso, houve notificações de 16.491 casos de chikungunya, 1.166 de zika e 1.077 de febre oropouche.

Segundo a diretora da Vigilância Epidemiológica da Sesab, Márcia São Pedro, a sazonalidade e as condições climáticas do estado influenciam no aumento de casos durante o verão.

Focos

A região com maior incidência de arboviroses no estado é o sudoeste, com destaque para Vitória da Conquista e Jacaraci, que continuam em situação epidêmica. Em Salvador, áreas de maior vulnerabilidade também registram alta de casos. Em novembro houve aumento de 58% nas notificações.

Entre as medidas implementadas pela Sesab em 2024, destacam-se o investimento de mais de R$ 23 milhões no combate ao Aedes aegypti, capacitação de profissionais nos 417 municípios e parcerias com o Corpo de Bombeiros.

*Sob a orientação da jornalista Hilcélia Falcão