SALVADOR

Amigas do Itaigara promovem evento especial para celebrar o Dia da Mulher

Evento acontece no dia 31 de março

Redação

Por Redação

12/03/2026 - 18:55 h | Atualizada em 12/03/2026 - 19:22

Imagem ilustrativa da imagem Amigas do Itaigara promovem evento especial para celebrar o Dia da Mulher
-

No próximo dia 31 de março, às 17h, a comunidade Amigas do Itaigara & Redondezas realiza um encontro especial em celebração ao Dia da Mulher, reunindo mulheres para uma tarde de conexão, celebração e fortalecimento feminino. O evento acontecerá na Nova Belles, localizada na Rua Miguel Navarro Y Cañizares, na Pituba, em Salvador.

A escolha do local também carrega um valor afetivo para muitas mulheres da cidade. A tradicional Belles marcou gerações em momentos importantes como formaturas e casamentos em Salvador, sendo por muitos anos um dos bufês mais emblemáticos da cidade.

A iniciativa é realizada por Lara Kertész e Safira Andrade. O encontro contará com Paty Brandão no som. A programação também terá a participação especial de Bianca Kislansky, palestrante master em Happiness Studies, que trará reflexões sobre bem-estar, propósito e felicidade na vida e nas relações.

As inscrições foram realizadas exclusivamente pelo grupo da comunidade e as vagas se esgotaram um mês antes do evento, demonstrando o forte engajamento e a grande mobilização das integrantes.

Serviço

Evento: Celebração do Dia da Mulher – Amigas do Itaigara

Data: 31 de março

Horário: 17h

Local: Nova Belles – Rua Miguel Navarro Y Cañizares, Pituba – Salvador (BA)

Inscrições: realizadas pelo grupo da comunidade (vagas encerradas)

Dia da Mulher

