"Apagão" na Vivo trava vendas no centro financeiro de Salvador

Comerciantes de diversos setores em Salvador relatam dificuldades para realizar vendas no início da tarde desta quinta-feira, 26.

De acordo com relatos de comerciantes ao Portal A TARDE, a rede de dados da operadora Vivo estaria apresentando instabilidade há cerca de uma hora, prejudicando diretamente as transações em máquinas de cartão que dependem do chip da empresa para funcionar.

O cenário é de apreensão, especialmente na avenida Tancredo Neves, importante centro comercial e financeiro da capital.

Comerciantes de produtos elétricos e utensílios em geral afirmam que estão perdendo vendas, uma vez que o sistema das maquininhas não completa a comunicação com os bancos, impedindo o fechamento dos pagamentos.

Relatos

Segundo os comerciantes ouvidos pela reportagem, a interrupção no serviço ocorre em um horário de movimentação intensa. "Os clientes tentam passar o cartão, mas a máquina dá erro de conexão. Muitos acabam desistindo da compra porque não têm outra forma de pagamento no momento", relatou um comerciante.

Posicionamento oficial

A equipe de reportagem do A TARDE entrou em contato com a assessoria da Vivo para verificar a procedência dos relatos e se há uma previsão para a normalização dos serviços na capital baiana.



Em nota, a operadora informou que "a Vivo informa que alguns clientes podem ter enfrentado dificuldades na utilização dos serviços de telefonia móvel. As equipes técnicas foram acionadas e os serviços já foram restabelecidos".