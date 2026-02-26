Menu
PREJUÍZO

"Apagão" na Vivo trava vendas no centro financeiro de Salvador

Comerciantes relatam perda de vendas e dificuldades em transações com máquinas que utilizam chips da operadora; empresa se posicionou

Jair Mendonça Jr

Por Jair Mendonça Jr

26/02/2026 - 13:47 h | Atualizada em 26/02/2026 - 16:41

Comerciante Alexandre de Oliveira tem uma barraca com produtos diversos na avenida Tancredo Neves
Comerciante Alexandre de Oliveira tem uma barraca com produtos diversos na avenida Tancredo Neves

Comerciantes de diversos setores em Salvador relatam dificuldades para realizar vendas no início da tarde desta quinta-feira, 26.

De acordo com relatos de comerciantes ao Portal A TARDE, a rede de dados da operadora Vivo estaria apresentando instabilidade há cerca de uma hora, prejudicando diretamente as transações em máquinas de cartão que dependem do chip da empresa para funcionar.

O cenário é de apreensão, especialmente na avenida Tancredo Neves, importante centro comercial e financeiro da capital.

Comerciantes de produtos elétricos e utensílios em geral afirmam que estão perdendo vendas, uma vez que o sistema das maquininhas não completa a comunicação com os bancos, impedindo o fechamento dos pagamentos.

Relatos

Segundo os comerciantes ouvidos pela reportagem, a interrupção no serviço ocorre em um horário de movimentação intensa. "Os clientes tentam passar o cartão, mas a máquina dá erro de conexão. Muitos acabam desistindo da compra porque não têm outra forma de pagamento no momento", relatou um comerciante.

Posicionamento oficial

A equipe de reportagem do A TARDE entrou em contato com a assessoria da Vivo para verificar a procedência dos relatos e se há uma previsão para a normalização dos serviços na capital baiana.

Em nota, a operadora informou que "a Vivo informa que alguns clientes podem ter enfrentado dificuldades na utilização dos serviços de telefonia móvel. As equipes técnicas foram acionadas e os serviços já foram restabelecidos".

