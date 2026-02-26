PREJUÍZO
"Apagão" na Vivo trava vendas no centro financeiro de Salvador
Comerciantes relatam perda de vendas e dificuldades em transações com máquinas que utilizam chips da operadora; empresa se posicionou
Por Jair Mendonça Jr
Siga o A TARDE no Google
Comerciantes de diversos setores em Salvador relatam dificuldades para realizar vendas no início da tarde desta quinta-feira, 26.
De acordo com relatos de comerciantes ao Portal A TARDE, a rede de dados da operadora Vivo estaria apresentando instabilidade há cerca de uma hora, prejudicando diretamente as transações em máquinas de cartão que dependem do chip da empresa para funcionar.
O cenário é de apreensão, especialmente na avenida Tancredo Neves, importante centro comercial e financeiro da capital.
Comerciantes de produtos elétricos e utensílios em geral afirmam que estão perdendo vendas, uma vez que o sistema das maquininhas não completa a comunicação com os bancos, impedindo o fechamento dos pagamentos.
Relatos
Segundo os comerciantes ouvidos pela reportagem, a interrupção no serviço ocorre em um horário de movimentação intensa. "Os clientes tentam passar o cartão, mas a máquina dá erro de conexão. Muitos acabam desistindo da compra porque não têm outra forma de pagamento no momento", relatou um comerciante.
Posicionamento oficial
A equipe de reportagem do A TARDE entrou em contato com a assessoria da Vivo para verificar a procedência dos relatos e se há uma previsão para a normalização dos serviços na capital baiana.
Em nota, a operadora informou que "a Vivo informa que alguns clientes podem ter enfrentado dificuldades na utilização dos serviços de telefonia móvel. As equipes técnicas foram acionadas e os serviços já foram restabelecidos".
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes