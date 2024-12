Aparelho digestivo vira atração em Salvador

Atração em tamanho gigante é gratuita; na área externa do Centro de Convenções - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

Quem decidir passar pela região da orla de Salvador capital baiana até o próximo domingo terá à disposição mais uma opção de lazer com direito à uma imersão de conhecimentos. Trata-se e um grande protótipo do aparelho digestivo montado no estacionamento do Centro de Convenções de Salvador, no bairro da Boca do Rio.

A ação faz parte da XXIII Semana Brasileira do Aparelho Digestivo que acontece na cidade. Aberto ao público, gratuitamente, desde ontem, o equipamento conta com um tour guiado e explora as mais diversas doenças do sistema gastrointestinal. Durante a visita, as pessoas são recepcionadas por médicos e estudantes de medicina que explicam sobre a prevenção, sintomas, surgimento e tratamento de patologias como refluxo, H. pylori, câncer e outras.

Quem conta mais sobre a proposta é a médica Lourianne Cavalcante, presidente da Sociedade Brasileira de Gastro. "O que a gente quer é levar para o nosso paciente um melhor tratamento. E, nada mais importante e mais justo, do que a gente se aproximar da comunidade nesse momento e, claro, de uma forma muito lúdica. Às vezes, quando a pessoa tem a oportunidade de ter acesso a essa imersão, ela consiga olhar de um outro ângulo, mesmo que seja a doença. E a ideia é essa”, destacou.

Dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) apontam que, entre os anos de 2019 e 2024, mais de 30 mil pessoas morreram por doenças gastrointestinais na Bahia. Segundo o órgão, dentre as patologias que mais matam estão relacionadas com doenças do fígado, intestino, esôfago, e pâncreas.

O protótipo

Edson Parente, que integra a empresa Sintonia Comunicação, envolvida na produção do protótipo, contou que o protótipo é de uma agência em São Paulo, produz vários e diferentes tipos por área médica.

“Eu acho que esse foi o que ficou mais bonito porque é rico em detalhes. Demoramos quatro meses para produzir. Teve todo um projeto gráfico, pensando em detalhes da comunicação. Nos preocupamos em fazer uma estrutura que tivesse bastante textura, alto-relevo para que as pessoas pudessem tocar e perceber as doenças. Dentro desse protótipo retratamos as 12 principais doenças que acometem o aparelho digestivo", explicou.