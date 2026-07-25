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Após dias chuvosos, Salvador terá fim de semana com sol e calor, veja previsão

Confira a previsão do tempo na capital baiana para o último final de semana do mês de julho

Redação
Por Redação
Farol da Barra, em Salvador
Farol da Barra, em Salvador - Foto: Tatiana Azeviche / Setur

Os amantes da praia já podem separar o protetor solar e a roupa de banho, porque esse final de semana vai dar sol! Este final de semana, 25 de 26 de julho, em Salvador será com sol e calor após semana chuvosa.

Neste sábado, 25, as chuvas que atingiram a capital baiana nos últimos dias chegam ao fim. O dia já começa ensolarado e permanecerá assim até o fim, sem previsão de precipitação, segundo o Climatempo.

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A previsão para este sábado é de mínima de 22°C e máxima de 29°C.

Já no domingo, 26, existe chance de 55% de chuva fraca, concentrada especialmente no período da manhã. Ainda assim, o período da tarde deve ser ensolarada. A precisão é de mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Previsão do tempo para Salvador

  • Sábado, 25: O termômetro marca mínima de 22°C e máxima de 29°C, sem chances de chuva;
  • Domingo, 26: Com maior chance de chuva, 55%, e concentrada no período da manhã, a temperatura varia entre 22 e 28 graus.
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