Após dias chuvosos, Salvador terá fim de semana com sol e calor, veja previsão

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Os amantes da praia já podem separar o protetor solar e a roupa de banho, porque esse final de semana vai dar sol! Este final de semana, 25 de 26 de julho, em Salvador será com sol e calor após semana chuvosa.

Neste sábado, 25, as chuvas que atingiram a capital baiana nos últimos dias chegam ao fim. O dia já começa ensolarado e permanecerá assim até o fim, sem previsão de precipitação, segundo o Climatempo.

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A previsão para este sábado é de mínima de 22°C e máxima de 29°C.

Já no domingo, 26, existe chance de 55% de chuva fraca, concentrada especialmente no período da manhã. Ainda assim, o período da tarde deve ser ensolarada. A precisão é de mínima de 22°C e máxima de 28°C.

Previsão do tempo para Salvador