Após furto, atendimento aos taxistas é suspenso a partir de segunda

Local foi assaltado nesta madrugada - Foto: Jefferson Peixoto | Secom PMS

A Secretaria municipal de Mobilidade (Semob) suspendeu os atendimentos na Coordenação de Táxis e Transportes Especiais (Cotae), no Vale dos Barris. A medida começa a valer a partir de segunda-feira, 18, após registro de furtos de cabos e equipamentos. A decisão foi anunciada neste domingo, 17.

Segundo a pasta, na madrugada de hoje, por volta das 3h, suspeitos invadiram o local e levaram monitores, cabos de energia elétrica e de redes, conforme informações da pasta.

A Guarda Municipal foi acionada para resolver a situação e um boletim de ocorrência (BO) será registrado. A Semob também informou que “irá avaliar as condições do local na segunda para [estabelecer] o futuro retorno do atendimento ao público”.

Os permissionários que tinham serviços agendados serão atendidos por ordem de chegada, mediante apresentação do comprovante de agendamento, quando a Cotae estiver em pleno funcionamento.