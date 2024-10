Após homicídio, ônibus param de cirular no bairro do Uruguai

O transporte está suspenso na rua Régis Pacheco - Foto: Bruno Concha | Secom PMS

Os ônibus deixaram de circular no bairro do Uruguai, em Salvador, desde sábado, 28, por causa de um homicídio que aconteceu na região. Segundo a Secretaria de Mobilidade (Semob), o atendimento será normalizado assim que as condições de segurança permitirem.

O transporte está suspenso na rua Régis Pacheco. Os ônibus que atendem a localidade estão sendo desviados pelos Mares e Caminho de Areia.

A Semob informou que equipes da secretaria e prepostos da Integra acompanham ambas as situações.