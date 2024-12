Arena Fonte Nova recebe evento estudantil nesta terça-feira

Movimento do Encontro ocorrido no ano passado - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

A partir desta terça-feira, 17, a Arena Fonte Nova, em Salvador, é palco para mostras e performances de diferentes áreas do conhecimento desenvolvidas por estudantes da rede estadual dos 27 Territórios de Identidade da Bahia. Trata-se do Encontro Estudantil da Rede Estadual de Educação, que segue até esta quinta-feira, com uma programação focada no protagonismo e troca de experiências entre os cerca de 5 mil participantes, incluindo professores e gestores escolares. A abertura oficial acontece às 15h30, com participação do Coral Caravana Cetep Sertão Produtivo, de Euclides da Cunha.

O primeiro dia do evento conta com atividades distribuídas por diferentes pontos da Arena.

No espaço Cine Prove, por exemplo, às 10h, haverá uma oficina de marketing digital para jovens empreendedores; no Palco EEBA, também às 10h, serão realizadas apresentações do projeto Dança Estudantil (Dance); no espaço “Arte de Rua”, às 12h, haverá a atividade “Paredão + experiência Jamaica + grafite". Já no auditório da Feira de Ciências, Empreendedorismo Social e Inovação da Bahia (Feciba), às 9h30, serão realizadas palestras, a exemplo do tema Iniciação científica, primeiros passos para novas descobertas. Já no Espaço Maker, às 9h, o público pode conferir as apresentações dos projetos científicos da Feciba, Seminários Territoriais e Educa Mais. A programação completa pode ser acessada no Portal da Educação, através do endereço (https://www.educacao.ba.gov.br/).

O encontro, que este ano tem como tema Arte, ciência e democracia: caminhos para a sustentabilidade busca dar visibilidade a projetos estruturantes das unidades escolares da rede estadual apresentados em feiras literárias, mostras científicas, visitas técnicas, performances artísticas, estações do saber e conexões em mídia e TV, entre outros. Destacam-se, ainda, trabalhos voltados ao desenvolvimento de tecnologias sociais, às encenações de arte dramática e às apresentações de dança, música e atividades desportivas que qualificam o tempo formativo e o currículo escolar, bem como potencializam a aprendizagem dos estudantes.

O evento é aberto ao público, que pode acessar o local pela ladeira da Fonte das Pedras.