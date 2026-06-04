Arraiá da Prefs 2026: Salvador espera 1 milhão de pessoas no Pelô

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O Arraiá da Prefs 2026 começou oficialmente nesta quinta-feira, 4, transformando o Centro Histórico de Salvador em um verdadeiro "museu a céu aberto".

Com uma programação robusta de 19 dias de festa, a prefeitura aposta no resgate do forró tradicional para dobrar o público recorde de 500 mil pessoas registrado no ano passado.

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O conceito: São João raiz e familiar

O evento, que segue até o dia 23 de junho, busca trazer o clima do interior para a capital. Em entrevista ao Portal A TARDE, a vice-prefeita Ana Paula Matos destacou a estratégia de ampliar o calendário.

"Estamos tomando o Centro Histórico para trazer a população para aqui, que é o coração da nossa cidade. Quem quiser fazer um lanche com a comida típica, come; quem quiser dançar, dança. É um forró tradicional para todas as pessoas, de todas as idades".

Homenagem e curadoria artística

Bule Bule como o grande homenageado desta edição - Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A curadoria, liderada pela Fundação Gregório de Mattos (FGM), elegeu o mestre Bule Bule como o grande homenageado desta edição. Para o presidente da FGM, Fernando Guerreiro, a escolha reafirma a identidade cultural da festa.

"Homenagear Bule Bule é fazer justiça com essa figura tão importante. Ele é o representante máximo da poesia popular e traduz exatamente aquilo que queremos passar aqui, que é esse São João raiz. É trazer o friozinho e a cara do interior para o coração da capital".

O que você encontra no Arraiá da Prefs

Foto: Uendel Galter/Ag. A TARDE

A programação foi desenhada para diversificar a experiência no Pelourinho.

Rota gastronômica: pratos típicos com preços acessíveis.

Copa do Mundo: telões na praça Thomé de Souza para unir a torcida ao forró.

Programação cultural: aulas de dança, cortejos aos finais de semana, concursos de quadrilha e Festival de São Pajoni.

Espaço infantil: fzendinha monitorada com brincadeiras de quermesse.

Serviço: como aproveitar a festa

As autoridades recomendam um planejamento simples para evitar filas e aproveitar melhor o espaço:

Chegue cedo: almoce no Centro Histórico e explore os equipamentos culturais antes do ápice da festa.

Agenda diária: o Arraiá acontece todos os dias até 23 de junho.

Localização: O polo central é a Praça Thomé de Souza, no Pelourinho.

Com a expectativa de dobrar a circulação de pessoas em comparação a 2025, o Arraiá da Prefs 2026 se consolida como o principal destino cultural de Salvador, unindo tradição, gastronomia e lazer para baianos e turistas.