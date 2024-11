Artesãs quilombolas lançam coleção aclamada na São Paulo Fashion Week

A artiz Cris Viana posa com adereços da colção 'Axé Raízes do Quilombo' na SPFW - Foto: Divulgação | Meninos Rei

A Casa do Artesanato da Bahia, em Salvador recebe neste sábado, 9, às 10h, no Largo do Porto da Barra, o lançamento da coleção 'Axé Raízes do Quilombo'. A inciativa é do Projeto Collab Artesanato da Bahia com Meninos Rei, marca de moda autoral baiana.

A coleção de acessórios é uma criação conjunta das artesãs quilombolas com os renomados estilistas Céu e Junior Rocha para a coleção Suco de Axé, da Meninos Rei. São adereços confeccionados por 25 artesãs do Quilombo Pitanga dos Palmares e Dandá, que reunem arte, moda, ancestralidade e impacto social

Chapéus, bolsas, colares, brincos e outros acessórios confeccionados em palha de piaçava, palha da costa e miçangas foram destaque na São Paulo Fashion Week (2024), encantando o público com materiais que representam a força e a essência cultural da Bahia e do Brasil.

Além de valorizar a identidade cultural e a estética afro-brasileira, o projeto visa a inclusão socioprodutiva, a geração de renda e o empoderamento econômico das artesãs baianas, incentivando a continuidade dessas tradições.

Sonho coletivo

Foram três meses de qualificação das artesãs e de processo imersivo de criação e confecção, que resultou na produção da coleção de acessórios Axé Raízes do Quilombo com 170 peças. “Estamos muito felizes. É a realização de um sonho coletivo, que só está sendo possível pela confiança em nosso trabalho. Agora queremos ganhar o mundo”, destacou Néa Santos, representante da Associação Raízes do Quilombo.

O Projeto Collab Artesanato da Bahia com Meninos Rei é uma iniciativa do Governo do Estado no âmbito da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) por meio da Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA), em parceria com a OSC Comunidade Cidadania e Vida (Comvida), Meninos Rei e Associação Fábrica Cultural. Para Weslen Moreira, coordenador de Fomento ao Artesanato da Setre, a coleção Axé Raízes do Quilombo marca um momento histórico para o artesanato da Bahia.

“Foi muito importante ver o talento das artesãs quilombolas, que expressam em suas peças histórias e valores da cultura afro-brasileira, brilhando na última edição da São Paulo Fashion Week ao lado da Meninos Rei. Provou que nosso artesanato é moda, é arte e tem um potencial gigante para impulsionar a economia criativa e gerar renda de forma sustentável”, pontuou.

A coleção “Axé Raízes do Quilombo” estará disponível nos espaços de comercialização do Artesanato da Bahia a partir deste sábado, 9, em Salvador ou por encomenda através da Associação de Artesanato Raízes do Quilombo no perfil @_raizesdoquilombo, no Instagram.