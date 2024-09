Árvore cai no Vale do Canela, em Salvador, e bloqueia trânsito

- Foto: Imagem Ilustrativa/Olga Leiria / Ag. A TARDE

Uma árvore caiu no bairro do Vale do Canela, em Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 16. Devido ao incidente, o acesso à Ladeira da Gabriela foi bloqueado. A opção para os motoristas é seguir no sentido Av. Centenário e acessar à Rua Conde Filho.

Agentes da Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador) estão na região para auxiliar os motoristas.