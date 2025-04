Associação Baiana de Transtornos Alimentares é lançada em Salvador

Profissionais de saúde se reuniram para criar a Associação Baiana de Transtornos Alimentares - Foto: Divulgação

O que começou como troca de mensagens em um grupo no WhatsApp em 2022 se transformou na 1ª Associação Baiana de Transtornos Alimentares. O lançamento contece nesta quinta-feira, 27, às 19h30, na Associação Baiana de Medicina.

A iniciativa é do Grupo de Atuação em Transtornos Alimentares da Bahia (Gatab), criado em 2022 a partir de um grupo de Whatsapp que reúne profissionais de saúde que tratam de transtornos alimentares.

Estimativas sugerem que 15 milhões de pessoas no Brasil têm algum distúrbio alimentar. O projeto lançado pela Gatab pretende reunir profissionais que trabalham com transtorno alimentar para promover educação continuada e atualização.

Presidente do Gatab, a médica psiquiatra Ana Paola Robatto conta que 'tudo começa com uma alteração no padrão alimentar com o objetivo de ser mais saudável e que é visível, mas pode tornar-se o que a gente chama de comer transtornado e/ou um transtorno alimentar', diz Ana Paula, citando como exemplo o jejum intermitente.

Em um consultório no bairro da Pituba, a psicóloga e vice-presidente do Gatab Maria Emília Pimentel atendeu, em 2022, três casos graves de anorexia nervosa que marcariam para sempre a sua trajetória profissional.

"Eram adolescentes que chegaram ao meu consultório depois de peregrinar por diversos serviços. Uma delas havia esperado 22 meses por atendimento especializado", recorda. A angústia daqueles meses a levou a criar um grupo no WhatsApp com colegas psiquiatras, nutricionistas e psicólogas, que deu origem ao Gatab.