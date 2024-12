Ato alerta para a preservação do Parque Marinho da Barra

Ato em prol da preservação da região - Foto: Uendel Galter / Ag A TARDE

O Parque Marinho da Barra foi “abraçado” por pescadores, surfistas, nadadores, remadores e outros frequentadores do Porto da Barra em uma ação que uniu conscientização e emoção. O evento, ocorrido neste domingo, 15, teve o objetivo de alertar para a necessidade de maior cuidado com a região, cuja preservação é fundamental para a biodiversidade e importância histórica.

A ideia do "Abraço no Parque" surgiu em 2016, antes da oficialização da unidade de conservação em 2019. Desde então, o evento tem sido uma forma de unir a comunidade em torno do amor e do cuidado com o Parque Marinho da Barra, que abrange a área entre o Farol da Barra e o Forte de Santa Maria.

“A gente está fazendo esse movimento para chamar as pessoas a terem mais cuidado com essa região, que é uma área de conservação e merece um carinho especial”, afirmou Bernardo Mussi, idealizador do projeto e surfista.

Bernardo também ressaltou que o Parque Marinho é fruto de uma luta coletiva. “Temos 15 anos de trabalho no projeto Fundo da Folia, que tira lixo do fundo do mar. A partir dele, veio a ideia do Parque Marinho, que hoje é uma realidade, mas precisa de atenção para que não se torne apenas um nome no papel”, completou.

Famílias e frequentadores da região formaram um círculo na terra e no mar reforçando a mensagem do evento sobre a responsabilidade coletiva na preservação do meio ambiente.

“Quando as pessoas entendem a importância desse lugar, passam a se sentir parte dele. Isso muda tudo. Precisamos conservá-lo pela biodiversidade e pelos naufrágios históricos”, afirmou o vereador André Fraga.

