Atores baleados em Salvador: diretor diz que polícia não teve culpa

Após dois atores serem baleados durante uma ação da Polícia Militar no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, o diretor da filmagem afirmou que a produção errou e que os policiais não tiveram culpa. Rodrigo Batista publicou um vídeo em suas redes sociais afirmando que eles estavam guardando as armas falsas utilizadas na gravação no momento em que a polícia atirou. A ação aconteceu na tarde deste domingo, 9.

"Acabou a gravação, e pegamos as armas para guardar na caixa. Só que guardamos em uma via pública, que dá para ver tudo. Infelizmente, nesse momento, a polícia estava entrando na favela e viu a gente, e alguns com armas nas mãos", conta. Foi nesse momento que os policiais atiraram. Um conseguiu se esconder e falou que era gravação. Foi aí que os policiais entenderam e abaixaram as armas", explicou.

"A polícia não tem culpa de nada. Foi um desacerto da gente. Infelizmente fomos guardar as armas em uma via de passagem. Faltou atenção nisso nossa".

