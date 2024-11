Bahia é 6º estado com maior coleta de lâmpadas no Brasil

Apesar do declínio no consumo e fabricação de lâmpadas fluorescentes, uso residual requer o descarte correto - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A Bahia ocupa o 6º lugar no ranking nacional de arrecadação de lâmpadas fluorescentes para descarte de forma sustentável, de acordo com dados da Reciclus, entidade gestora da logística reversa de lâmpadas no Brasil. Com 108 pontos de coleta no estado, a Bahia segue na missão de contribuir para uma destinação ambientalmente correta de produtos que contêm mercúrio, e representam risco à saúde e ao meio ambiente quando descartados de maneira inadequada. Entre 2017 e 2024, o estado arrecadou mais de um milhão de lâmpadas, número que reflete o crescente engajamento da população e de estabelecimentos parceiros no esforço da sustentabilidade.

Embora a proibição do uso de lâmpadas que contêm mercúrio tenha sido mais discutida nos últimos anos, e com a tecnologia de lâmpadas LED cada vez mais popular, o desafio do descarte correto permanece. Camila Horizonte, gerente de operações e marketing da Reciclus, explica: "Ainda há muitas lâmpadas fluorescentes em circulação, e se não forem descartadas adequadamente, podem causar contaminação no solo e nos rios". Segundo ela, o mercúrio presente nessas lâmpadas, se não manuseado de forma adequada, representa um risco significativo para a fauna, a flora e a saúde pública, principalmente em regiões de consumo de pescados e frutos do mar.

Descarte consciente

Em Salvador, a loja Assaí Atacadista da Avenida Vasco da Gama é um dos principais pontos de coleta da capital baiana, onde os clientes têm contribuído ativamente. Eubany Moreira, gerente da unidade, afirma: "Nossa loja arrecadou mais de 700 lâmpadas de janeiro a setembro deste ano, o que mostra a adesão significativa dos clientes". Segundo Moreira, a parceria com a Reciclus, que começou em 2022, é um marco importante para a loja, reforçando o compromisso com o meio ambiente e a sustentabilidade.

Entre janeiro e setembro deste ano, as 24 lojas do Assaí na Bahia coletaram mais de seis mil lâmpadas, com Salvador sendo responsável por metade dessa arrecadação. " Nós oferecemos um ponto de coleta estratégico, à vista do cliente, na saída dos caixas, para garantir que todos saibam que podem contribuir", reforça Moreira.

Impactos ambientais

O descarte incorreto de lâmpadas fluorescentes pode ter consequências ambientais de longo prazo. Camila Horizonte alerta: "Quando uma lâmpada que contém mercúrio é descartada no lixo comum, ela pode liberar o metal tóxico, que contamina o solo e a água. É uma questão de saúde pública". Ela destaca que, apesar da redução na venda desse tipo de lâmpada, ainda há um grande estoque em uso, em especial nas residências. "A transição para o LED é um processo em andamento, mas ainda temos que lidar com o legado das lâmpadas fluorescentes", completa.

"Temos mais de 100 pontos de coleta planejados para serem instalados nos próximos anos", afirma Horizonte. A Reciclus atua em parceria com estabelecimentos comerciais e governos municipais para ampliar o acesso da população aos coletores de lâmpadas, e, segundo a gerente, iniciativas como eventos de recolhimento e programas de educação ambiental têm sido fundamentais para o sucesso da logística reversa.

O impacto positivo das ações de reciclagem é sentido também na conscientização da população. "Educação ambiental é fundamental. Hoje, trabalhamos com escolas e professores para disseminar a importância do descarte correto, não só de lâmpadas, mas de outros resíduos também", destaca Camila Horizonte. Ela acredita que o engajamento das novas gerações é essencial para perpetuar práticas sustentáveis.

"Nosso objetivo é que mais pessoas (...) saibam onde encontrar os pontos de coleta. Cada lâmpada corretamente descartada faz a diferença", pontua.

Camila pontua que a contminação por mercúrio em lâmpadas vem gradualmente reduzindo, conforme estipulado pela Convenção de Minamata, mas o descarte ainda preocupa. "Estamos avançando, mas ainda precisamos de mais conscientização e mais pontos de coleta", conclui.

Pontos de coleta

Para Eubany Moreira, do Assaí, essa parceria tem um papel educativo para os clientes. "As pessoas estão mais conscientes, e iniciativas como essa só reforçam o que já acreditamos: sustentabilidade é o caminho", diz.

A quem deseja participar ativamente dessa iniciativa, o site da Reciclus oferece um localizador de pontos de coleta em todo o Brasil. Além disso, os interessados podem entrar em contato diretamente com a associação para conhecer mais sobre as possibilidades de parceria e expansão dos pontos de coleta pelo site: https://reciclus.org.br/quero-um-coletor/ ou pelo contato de WhatsApp: (11) 98469-1113.

