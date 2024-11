Bahia investe na captação de turistas 60+

Casal de Pernambuco Teresa Lustosa e Djalma Fogueira: pesquisa antes da viagem - Foto: Olga Leiria / AG. A TARDE

“Não sei como tem gente que viaja pra Europa”, conta Manoel Herrera, de 72 anos, que é do Rio Grande do Sul e está turistando pelas ruas de Salvador. Aposentado, com tempo livre e uma maior estabilidade financeira, viajar se tornou um dos principais hobbies da terceira idade de acordo com agentes do setor do turismo. E esse público interessa aos centros turísticos de qualquer cidade, já que de acordo com a Associação Brasileira de Agências de Viagens da Bahia (ABAV), o turista sênior costuma gastar 25% mais que outras faixas etárias. A Bahia já se organiza para ser um destino cada vez mais acessível para essa população.

Acompanhado de colegas de profissão, entre aposentados e pensionistas, Manoel e seu grupo ficaram encantados ao ver Gilmario Marques, do Movimento Ponto Percussivo, tocar no Pelourinho ontem. Esse é um dos prazeres que o grupo encontra ao viajar. Composto em maioria por pessoas que recebem um salário mínimo, a estratégia de Manoel, responsável por organizar as viagens, é planejar tudo com antecedência e sempre na baixa temporada para sair mais barato. Essa economia é recompensada com os gastos no destino final.

“O pessoal aqui gasta. É lembrancinha pro filho, pro neto, pra família toda. Coisa pequena, mas vão comprando até pra levar de recordação”, conta. Após trabalhar quase quarenta anos como professor, Manoel vê que esse é o momento de viajar. “Não tem nada melhor do que viajar. Conhecer outros povos, outras culturas, sentir o que é o Brasil. E a Bahia é toda gostosa, toda ela, a culinária, música, artesanato, tudo”, afirma.

Aqui, na Bahia, os atrativos mais procurados pelos turistas sêniors estão na arquitetura colonial de Salvador, na religiosidade - tanto católica quanto de matriz africana -, gastronomia, e os resorts no litoral, de acordo com o secretário do Turismo, Maurício Bacellar. Nas observações de Patrícia Caetano, diretora da Líder Turismo e Receptivo, os passeios que mais costumam agradar esse público são o Pelourinho, Casa do Rio Vermelho, Casa das Histórias de Salvador, tour nas ilhas Frades e Itaparica, além do turismo religioso.

Mesmo seguindo um roteiro que é popular para quase todo turista existem diferenças entre o viajante mais velho e o mais jovem. A busca por roteiros leves, pausados, com locais mais tranquilos e menos movimentados, com interações mais próximas e sem tantas fotos são algumas das características que agradam mais a terceira idade, segundo Patrícia.

Antes da viagem

Porém, essas não são as únicas diferenças entre viajantes mais velhos e mais novos. A acessibilidade e os cuidados individuais aos idosos é outro fator considerado. O agente de viagem especializado em gerontologia, Wagner Greenhalgh, explica que é preciso uma atenção especial para entender a condição de cada idoso e que esse cuidado principia ainda antes da viagem começar.

“Fico atento para entender o estado de saúde da pessoa, se o médico a considera apta a viajar por determinado tempo, se tem problema cardíaco e ortopédico. É preciso ter bastante conhecimento e entender o comportamento de cada idoso, conhecer os equipamentos, a parte hoteleira, as atrações. Para que possa realmente os direcionar com muita segurança”, afirma. Hoje, voltado mais para viagens dentro do estado, especialmente para hotéis fazenda, Wagner também trabalha com destinos nacionais e internacionais, além de atender um público de 65 a 97 anos.

Ciente das dificuldades que existem em qualquer destino, o casal vindo de Olinda composto Tereza Lustosa, 65 anos, e Djalma Siqueira, 73, se prepara previamente para qualquer viagem.

“Quando chego em uma cidade já sei pra onde vou, como vou e me preparo. A idade faz a gente querer um conforto maior também, uma cama melhor, uma comidinha melhor. Já trabalhamos muito pra isso”, pontua Tereza.

Acessibilidade

A acessibilidade ainda apresenta desafios na Bahia e em Salvador.

“Por ser uma cidade histórica, com ruas de paralelepípedos e construções antigas, algumas áreas exigem atenção especial para garantir a mobilidade e o conforto de idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Mas há um investimento público e privado para garantir essa adaptação”, comenta a diretora da Líder Turismo e Receptivo.

A questão é um dos interesses da Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (SETUR). Investimentos na preparação de equipamentos turísticos para receber esse público e participação em exposições para apresentar e capacitar agentes de viagens e operadores de turismo em relação aos atrativos que a Bahia possui para idosos são algumas das ações realizadas pela Setur.

O secretário confirma que a Bahia está pronta para receber esse público e ressalta a importância dessa população para o turismo.

“É um público que interessa a qualquer destino turístico e a Bahia também. É uma população que está crescendo e nos interessa também por ser um público que tem um poder aquisitivo e que gasta um pouco mais do que as outras faixas etárias”, afirma o secretário do Turismo, Maurício Bacellar.

Perspectiva é de aumento de turistas

A expectativa é que aconteça um aumento de turistas na Bahia em 2025, com fluxo esperado superior a 16 milhões de pessoas, de acordo com a Secretaria de Turismo da Bahia (Setur). Com a chegada de cada vez mais voos internacionais para o estado e uma maior diversidade de segmentos turísticos, o afroturismo é uma tendência que deve ganhar cada vez mais força, como apontado por agentes do turismo.

“Salvador é o coração brasileiro do afroturismo”, afirma o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, que participou do painel “Perspectivas do Turismo da Bahia”, ontem, no restaurante Senac Pelourinho, com a organização da Setur. A Embratur tem buscado vender uma imagem do Brasil lá fora para além do segmento sol e praia, e o afroturismo tem papel importante nisso. Não à toa, o presidente da Agência lançou no último sábado, o documentário “Afro - Das Origens aos Destinos” no Cine Glauber Rocha, em Salvador.

“ A Bahia tem sol e praia, mas tem cultura, tem turismo religioso, natureza, gastronomia, essa diversidade brasileira está em todos os instrumentos de promoção que a gente tem usado para promover o Brasil”, afirma Freixo.

“A melhor experiência de Afroturismo do mundo é na Bahia. Aqui as pessoas têm a noção da força da cultura africana, seja na música, seja na gastronomia ou na religiosidade. O que está no horizonte é o fortalecimento do Afroturismo todo ano, em conjunto com a Embratur”, pontua.

A Setur já atua no segmento com o projeto Agô, de visitação a terreiros de candomblé, além da capacitação e qualificação de mais de 300 baianas de acarajé.

Outros segmentos que têm crescido no estado são o avistamento de baleias, observação de pássaros e a estrada do chocolate. De acordo com Freixo, o Brasil é hoje o maior destino de ecoturismo do mundo e a Bahia, com seus três grandes biomas, é um dos polos do segmento. “O ecoturismo é uma bandeira muito forte da gente e você pode fazer ecoturismo num lugar de sol e praia. A Bahia permite isso. A gente precisa organizar, profissionalizar esse recado para que isso chegue de forma mais eficiente no mercado emissor de destinos, (...) de turistas para cá”, indica o presidente da Embratur.

Voo Salvador-Paris

Apenas de janeiro a setembro deste ano aconteceram 90 mil chegadas de visitantes internacionais na Bahia, de acordo com a Embratur. O período marcou um acréscimo de 57,1% no número de voos, que subiu de 713 para 1.120. O estado ainda alcançou o posto de segunda maior receita com turismo do país no primeiro semestre do ano, com uma arrecadação de R$2,4 bilhões em ICMS, superando Rio de Janeiro e Minas Gerais, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Todos esses números podem ser potencializados com o voo Salvador - Paris, que foi inaugurado ontem.

“O estabelecimento desse voo Paris - Salvador vai abrir as portas do turismo da Bahia para importantes mercados emissores de turistas internacionais. Essa conectividade aérea tem importância fundamental no estabelecimento de turismo e nós abrimos as portas da Bahia. Ligar a Bahia a Paris, é nos ligar a um hub internacional operado pela Air France, que lá em Paris se liga a mais de 187 destinos na Ásia, na África e na Europa”, afirma o secretário de turismo do estado.