Baixa cobertura vacinal no inverno em Salvador preocupa; veja onde se vacinar

Vacinação em Salvador - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Com a frente fria que vem assolando a capital baiana, casaco e nariz corizando se tornaram parte da paisagem de Salvador –, que como toda a Bahia vive uma baixa procura pela vacina da gripe. Enquanto clínicas privadas (LPC, Sabin, Leme) não têm mais o imunizante em estoque, a rede pública estadual aplicou menos que a metade das doses que possui por falta de demanda da população. A vacina é importante para evitar óbitos e hospitalizações, especialmente dos públicos mais vulneráveis, como crianças maiores de seis meses e menores de seis anos, pessoas com mais de 60 anos, gestantes e aqueles que sofrem de comorbidades.

A Bahia recebeu e distribuiu mais de cinco milhões de doses de vacina contra a Influenza, para a estratégia 2025 de combate a enfermidade, conforme a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A vacinação está aberta para qualquer pessoa com mais de seis meses nos 417 municípios do estado. Porém, para os três públicos de rotina – crianças, idosos e gestantes –, a cobertura está em apenas 36,26%, quando a meta da secretaria é de pelo menos 90%.

No total, foram aplicadas quase 2,5 milhões de imunizantes, ou seja, menos da metade. A coordenadora do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância Epidemiológica das Doenças Imunopreveníveis, Vânia Rebouças, fala sobre a importância da vacinação. “Essa atualização anual da vacina é importante para reduzirmos casos graves e óbitos decorrentes do vírus Influenza”, diz.

Ainda que o inverno seja época do aumento de casos de doenças respiratórias, desde os meses de fevereiro e março já é possível notar esse crescimento, aponta Vânia. Diante desse cenário, a campanha de vacinação na Bahia foi antecipada e começou dia 26 de março.

Balanço na capital

Até ontem, foram aplicadas 350.459 doses do imunizante contra a gripe em Salvador, desde o início da campanha de vacinação contra influenza, em 25 de março deste ano. A subcoordenadora de Imunização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Salvador, Taciana Matos, analisa que o número de aplicações da vacina é motivo de preocupação.

“A gente liga o sinal de alerta, porque é uma adesão muito baixa. A gente fala numa população em Salvador de mais de dois milhões de pessoas. Então ficamos preocupados, porque a campanha iniciou antes do inverno justamente para que quando estivéssemos no período com maior índice de síndromes respiratórias a proteção estivesse em dia, e não é o que temos. A cobertura em Salvador é de 34%, então acende o alerta”, comenta.

A vacina está disponível para toda população a partir dos seis meses de idade, após ampliação do público alvo, que veio por recomendação do Ministério da Saúde, a partir de 21 de maio de 2025. A ideia é aumentar a cobertura vacinal e proteger a população durante o período de maior circulação do vírus. Na rede privada, clínicas como LPC, Sabin e Leme relatam falta de estoque do imunizante. A vacina está em falta por conta dos fabricantes, que não têm estoque para venda e nem previsão de nova remessa, segundo comunicação da LPC.

O imunizante pode ser encontrado na rede pública de saúde em 162 salas de vacinação por toda a cidade, além de estar disponível também no Shopping Salvador e Shopping Bela Vista. A vacinação é gratuita e pode ser acessada em todos os postos de saúde, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira. Para mais informações sobre endereços e horário de funcionamento, basta acessar as redes sociais da SMS ou o site da Secretaria.

Ações de fortalecimento da vacinação, como disponibilização do imunizante em estação rodoviária, mercados e drive-thru dedicado ao imunizante são algumas das medidas já realizadas para aumentar a cobertura de vacinação. Outras iniciativas são planejadas para o futuro.

Vale lembrar que a vacina contra a gripe está disponível também para pacientes acamados ou com dificuldade de locomoção. As secretarias municipais realizam ações extramuros indo até a casa dessas pessoas para fazer a imunização dos acamados, de acordo com Vânia. Há um cadastro dessa população com dificuldade de locomoção, mas quem tem essa necessidade e ainda não foi atendido pode acionar essas secretarias municipais. Em Salvador, os pacientes adoentados também podem solicitar o atendimento: basta entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima, ou distrito sanitário de forma presencial ou por telefone.