Baleia dá espetáculo na praia do Porto da Barra; assista

Animal foi visto na manhã desta quarta-feira - Foto: Reprodução

Uma baleia jubarte foi vista na paria do Porto da Barra, em Salvador, nesta quarta-feira, 4. Ele deu um verdadeiro espetáculo ao saltar diversas pessoas que estavam na região.

As imagens do mamífero foram capturadas pelo surfista Bruno Machado, que visita a praia com frequência. No vídeo é possível ver várias pessoas assistindo enquanto o animal se apresenta.

O Projeto Baleia Jubarte, instituição que atua na pesquisa, monitoramento e preservação da espécie, aponta que a presença dos animais em Salvador deve acontecer no princípio de julho, porém elas estão se apresentando um pouco antes do esperado. Anualmente, as baleias trocam as águas geladas da Antártida pelas águas calmas e quentes do litoral brasileiro para acasalamento e reprodução.