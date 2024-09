Beneficiários do BPC têm até sábado para atualizar cadastro

Sede do CadÚnico fica localizada no bairro do Comércio - Foto: Vitor Santos | Sempre PMS

O prazo para a atualização do Cadastro Único (CadÚnico) para os beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC) chega ao fim no dia 31 de agosto em toda a Bahia. Aqueles que não realizarem a atualização correm o risco de ter o benefício bloqueado.

Leia mais

>> Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5

O BPC é um benefício concedido a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. A atualização do CadÚnico é essencial para garantir a continuidade do recebimento do benefício, sendo necessário que todos os membros da família estejam cadastrados corretamente no sistema. Quem está há mais de dois anos sem atualizar seus dados deve ter recebido uma notificação por mensagem de texto ou no momento do saque do benefício, alertando sobre a necessidade da atualização.

Para atender à alta demanda, a Prefeitura de Salvador organizou mutirões de atendimento no último fim de semana e deu início a um atendimento intensivo desde a manhã desta segunda-feira (26). Os beneficiários podem procurar a sede da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), uma das 10 unidades de Prefeituras-Bairro ou a sede do CadÚnico para regularizar sua situação. No interior do estado, os beneficiários devem se dirigir a uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Para realizar a atualização, é necessário que o responsável familiar compareça ao local de atendimento levando um documento oficial com foto e o CPF de cada um dos integrantes da família, além de um comprovante de endereço atualizado.