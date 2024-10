Blitz avalia qualidade dos serviços de internet de operadoras em Salvador

Durante a blitz, foram medidos o sinal e a velocidade de conexão no Pelourinho - Foto: Olga Leiria / Ag. A TARDE

O Pelourinho foi o ponto de partida para a Blitz da Telefonia Móvel, iniciativa que tem como objetivo avaliar a qualidade dos serviços de internet móvel das principais operadoras, focando na medição dos sinais de 4G e 5G. A ação oferece aos consumidores mais transparência e a possibilidade de escolher a operadora que oferece o melhor serviço em cada região. A Anatel retorna às cidades após 8 meses, para verificar os avanços e apresentar os resultados à população.

Durante a blitz, foram medidos os níveis de sinal e a velocidade de conexão no Pelourinho, com destaque para as operadoras: Claro, TIM e Vivo. No 4G, a taxa de download em megabytes por segundo (Mbps) da Claro registrou 67 Mbps, a TIM 90 Mbps, e a Vivo 42 Mbps. Já nas medições de 5G, a Claro alcançou 530 Mbps, a TIM 579 Mbps, e a Vivo 665 Mbps. Esses números superam as metas estabelecidas para o 5G (100 Mbps) e 4G (10 Mbps), evidenciando bom desempenho inicial, apesar das variações em determinadas áreas da cidade.

A blitz não se limita ao Centro Histórico de Salvador. Entre os dias 23 e 27 de setembro, técnicos da Anatel visitarão outros 21 pontos da capital baiana, como o Aeroporto Internacional de Salvador, a Arena Fonte Nova, diversas estações de transporte, hospitais e universidades, além de áreas com maior número de queixas da população sobre a qualidade do serviço de telefonia móvel.

Os critérios de escolha dos locais foram baseados na alta aglomeração de pessoas e nas reclamações recorrentes sobre falhas nos sinais de internet. “O objetivo é termos uma fotografia detalhada da qualidade dos serviços de internet móvel em Salvador, o que permitirá uma avaliação precisa sobre a cobertura e a velocidade em diferentes regiões da cidade”, explicou Hermano Tercius, secretário de telecomunicações do Ministério das Comunicações.

O gestor destacou que as medições feitas pela Anatel vão além dos pontos fixos, abrangendo o percurso entre eles, garantindo uma visão mais abrangente sobre o desempenho das operadoras. “A medição local permite que identifiquemos pontos específicos que precisam de melhorias, e não apenas uma média da cidade. Isso garante uma análise mais abrangente”, explicou.

A Blitz da Telefonia Móvel está percorrendo todas as capitais do Brasil desde o final de 2023 e já passou por 17 cidades. Salvador é a 18ª capital a receber a ação, que tem previsão de concluir as medições nas 27 capitais até o final deste ano. Após a coleta de dados, a Anatel elabora um relatório com os resultados e envia às operadoras envolvidas, que terão prazo de seis meses para implementar as melhorias necessárias. Caso não cumpram as metas, as empresas poderão ser penalizadas com multas ou receber um selo de qualidade que indicará a performance do serviço – verde para operadoras com bom desempenho, amarelo para regular e vermelho para aquelas que não atingirem os critérios mínimos. Além disso, as sanções podem incluir obrigações de melhoria de infraestrutura em áreas com problemas graves.

As principais queixas envolvem falta de sinal, baixa velocidade e problemas em áreas de grande aglomeração, onde o congestionamento de rede é comum. Para denunciar problemas, os usuários podem utilizar o aplicativo Anatel Consumidor, o call center 1331 ou acessar o site da agência.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira