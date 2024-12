BRT Salvador inicia operação assistida de nova linha; saiba detalhes

Nova linha do BRT Salvador é aguardada pelos soteropolitanos - Foto: Shirley Stolze / Ag A TARDE

A Prefeitura de Salvador inicia, no sábado, 21, a operação assistida da linha B5 do BRT Salvador, que conecta a Estação Rodoviária à Estação Lapa. O novo trajeto, que iniciará a operação das 10h às 15h, tem o objetivo de melhorar a mobilidade urbana na cidade e atender uma demanda antiga da população.

Durante a operação assistida, que funcionará como um período de testes, os passageiros poderão embarcar e desembarcar nas seguintes estações:

- Estação BRT Rodoviária

- Estação BRT Hiper

- Estação BRT Cidadela

- Estação BRT Cidade Jardim

- Estação BRT Pedrinhas

- Estação BRT Rio Vermelho

- Estação BRT HGE

- Estação BRT Ogunjá

- Estação BRT Vasco da Gama

- Estação BRT Barris

- Estação BRT Lapa

De acordo com o secretário de Mobilidade, Fabrizzio Muller, a nova linha era muito aguardada pelos soteropolitanos. “Essa era uma linha muito esperada pela população e marca mais uma etapa do avanço do BRT Salvador. Com a operação assistida, estamos garantindo que o sistema funcione com eficiência e segurança para os passageiros. Em breve, a linha B5 estará funcionando de forma plena, ampliando ainda mais a conectividade da cidade”, destacou o secretário.

Novas linhas e expansão em 2025

Além do início da linha B5, Fabrizzio Muller anunciou a chegada de novas linhas do BRT Salvador no próximo ano, com o objetivo de ampliar a cobertura do transporte público e facilitar o deslocamento dos usuários.

“No ano que vem, daremos início à extensão da linha B2, que terá seu atendimento ampliado até a região de Amaralina no primeiro trimestre de 2025, garantindo ainda mais conforto e rapidez para quem se desloca por essa área tão movimentada da cidade. Além disso, teremos operação da linha B6, que conectará a Estação Lapa ao Aeroporto.”, explicou o secretário. A operação assistida da linha B5 – Rodoviária x Lapa faz parte do compromisso da gestão municipal em modernizar e expandir a mobilidade em Salvador, oferecendo um serviço mais eficiente e integrado à população.