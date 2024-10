Busca por nova identidade é intensa na Bahia; saiba como agendar

Na semana passada, os postos SAC Barra e Shopping da Bahia ampliaram o horário de atendimento para a emissão - Foto: Denisse Salazar /AG. A TARDE

A demanda pela nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) tem gerado grande movimentação nos postos do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) em Salvador, desde a implementação do sistema em julho. A procura pelo documento superou as expectativas, resultando em filas e dificuldade para agendar o serviço. Até o final de setembro, a Bahia já havia emitido 72.848 CINs, o que representa 0,49% da população, segundo dados do governo federal.

Para atender a essa crescente demanda, o governo do estado ativou o SAC Móvel a partir de hoje. A unidade está atendendo no estacionamento do Shopping Bela Vista e nas duas lojas da Ferreira Costa, localizadas na Paralela e nos Barris. “A procura tem sido muito grande, e estamos ampliando a oferta de agendamento”, conta Nilza Rios, diretora de operações da Rede SAC.

O atendimento é oferecido de segunda a sexta, com agendamento pelo site ba.gov.br. O SAC Móvel permanecerá na capital até a próxima terça-feira (15). É necessário acessar o aplicativo ou portal www.ba.gov. br, ou entrar em contato pelo call center: (71) 4020-5353 ou 0800 071 535.

O SAC também ampliou o horário de atendimento em algumas unidades da capital. De acordo com Nilza Rios, dois postos localizados no Shopping da Bahia e no Shopping Barra, passaram a funcionar das 7h30 às 21h. "A ampliação foi necessária para garantir que mais pessoas possam agendar e obter o documento", explica Nilza.

Crescimento

Na primeira semana de outubro, o número de atendimentos no SAC Barra aumentou em 16,2%, enquanto no SAC Shopping da Bahia o crescimento foi de 11,7%, em comparação com o mesmo período de 2023.

A dona de casa Gislaine Santos, 40 anos, foi ao SAC Shopping da Bahia para fazer a identidade da filha Giovana Santos, 8 anos. Ela contou que demorou meses para conseguir fazer o novo documento. "Marquei com antecedência de quase dois meses. Não consegui agendar logo após o lançamento do novo RG, mas, quando ampliaram os horários, fui acompanhando até conseguir", relata. Gislaine destaca a importância da nova CIN, especialmente pela inclusão de dados como tipo sanguíneo e outros documentos pessoais. "Facilita muito ter tudo em um só documento", diz.

No entanto, nem todos os cidadãos têm encontrado facilidade no agendamento. A autônoma Cristiane Santos, 46 anos, relatou dificuldade em encontrar datas disponíveis.

“O sistema não oferece muitas opções de datas, e é preciso ficar tentando até conseguir. A dica para conseguir fazer o agendamento é ficar tentando todo dia, porque não tem outra opção”, explica.

Por outro lado, a recepcionista Noranete Nery, 58 anos, teve uma experiência positiva e rápida. “Entrei no site e, em sete dias, já estava aqui para fazer a identidade. O agendamento foi tranquilo e adorei a nova CIN com todos os documentos em um só lugar”, celebrou Noranete, que destacou a praticidade da nova carteira.

Estratégias

Para enfrentar a crescente demanda, a oferta ampliada, o SAC Móvel e os horários estendidos permanecerão por 90 dias. Nilza Rios acredita que as medidas adotadas estão ajudando a aliviar a pressão nos postos de atendimento. "O desafio é grande, especialmente porque o serviço é gratuito e muitos cidadãos buscam o novo RG, mesmo com o antigo válido até 2032", pondera a diretora.

Com o crescimento da busca, o SAC orienta os cidadãos a utilizarem o site para o agendamento e verificarem os documentos necessários.

A certidão de nascimento ou casamento é obrigatória, mas há a opção de incluir outros documentos, como a CNH neste novo formato unificado da CIN.

Para garantir atendimento eficiente, o SAC alerta para a importância de comparecer na data marcada ou cancelar o agendamento, permitindo que outros cidadãos utilizem a vaga. O sistema ainda oferece a opção de reagendar o horário, caso surjam imprevistos, para evitar a ociosidade das vagas.

*Sob a supervisão da editora Meire Oliveira